Finale di Amici20: la vincitrice è Giulia Stabile. Tutti i premi assegnati

Anche l'edizione numero 20 di Amici è giunta al termine. Questa è stata forse l'edizione più fortunata, soprattutto per gli allievi, molti di loro hanno già pubblicato album, vinto dischi d'oro e di platino e ricevuto offerte di lavoro come ballerini, questo accadeva anche nelle passate edizioni, ma mai erano stati raggiunti traguardi simili. Questo è merito del programma ma anche dei talenti che hanno cantato e ballato sul palco del talent.

La finalissima è andata in onda, in diretta, questa sera, sabato 15 maggio. Erano presenti tutti gli insegnanti, i giudici e anche i giornalisti (primo incontro dal vivo tra i ragazzi e la stampa) collegati però da remoto.

La prima sfida tra Sangiovanni, Deddy e Aka7even, i cantanti, ha visto vincere Sangiovanni che si è andato così a sedere sulla prima sedia dorata. La seconda sfida, tra Giulia e Alessandro, dei ballerini ha portato alla finalissima Giulia. La coppia di giovani innamorati, Sangio e Giulia, si è così trovata contro. La dolcezza e l'amore che i due si sono donati durante le manche, tra sguardi e canzoni urlate a gran voce, non hanno fatto neanche sentire la tensione.

Tutti i premi di Amici20

Premio Tim, 30mila euro in gettoni d'oro: Giulia Stabile;

"Si è distinta non solo per il talento e il percorso artistico ma anche per la persona che sei" con queste parole Elena D'Amario ha assegnato il premio alla ballerina;

"Si è distinta non solo per il talento e il percorso artistico ma anche per la persona che sei" con queste parole Elena D'Amario ha assegnato il premio alla ballerina; Premio delle radio RTL, R101, Rds, Radio Italia per il 'Brano più radiofonico': "Malibu" di Sangiovanni ;

; Premio Siae 20mila euro in gettoni d'oro: Sangiovanni ;

; Premio Marlù e il premio da 7mila euro per ognuno dei finalisti: Giulia, Alessandro, Deddy, Aka7even e Sangiovanni.

La vincitrice di Amici20 è Giulia Stabile

La ventesima edizione di Amici è stata vinta dalla ballerina Giulia Stabile. Era dal 2017 che non vinceva il ballo, quell'anno fu Andreas Müller a trionfare.

150mila euro in gettoni d'oro per il primo classificato: Giulia Stabile; 50mila euro in gettoni d'oro per il secondo classificato: Sangiovanni.

Finale di Amici20: le polemiche

Sono in molti sui social a denunciare quella che secondo loro è stata una grande mancanza da parte della produzione e di Maria De Filippi. Ciò che viene maggiormente contestato è la poca considerazione data ai non ammessi alla finalissima a due. Dopo la prima manche di canto Deddy e Aka7even sono stati mandati via senza neanche poter ringraziare il pubblico o gli insegnanti, sono semplicemente scomparsi dietro le quinte per poi sbucare fuori al momento dell'assegnazione dei premi (che comunque non hanno vinto se non Marlù), stessa modalità è stata applicata con Alessandro Cavallo, il ballerino risultato non vincitore contro Giulia Stabile è stato mandato via come gli altri. Senza poter dire nulla. E' vero che i concorrenti hanno avuto modo nel corso dei giorni passati di ringraziare chi di dovere, ma un conto è farlo in diretta televisiva nazionale e una cosa è farlo in casetta.

Altro appunto dei fan riguarda il presunto favoritismo di Maria De Flippi verso Giulia e Sangiovanni. C'è da dire però che i due, senza il bisogno di essere supportati dalla conduttrice, da settimane (per non dire mesi) avevano quasi monopolizzato l'interesse dei fan: un po' per la loro storia d'amore, un po' per le loro personalità e un po' per il loro talento. Da non dimenticare che Sangiovanni ha 'collezionato' tre dischi d'oro e uno di platino per il numero di stream delle sue canzoni.

Giulia Stabile non si aspettava di vincere e si è visto, la ballerina era incredula e si è quasi nascosta dietro alla maxi coppa. La coppia si è scambiata grandi abbracci, carezze e ovviamente qualche bacio.