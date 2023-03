Amici, lite tra Wax e Aaron: "Ti mando affanc***, non mi sei simpatico" (video)

Scontro tra Wax e Aaron nella casetta di Amici di Maria De Filippi. Nel day time di oggi, martedì 21 marzo 2023, i due cantanti si sono ritrovati a discutere animatamente per le conseguenze del guanto di sfida che Rudy Zerbi, coach di Aaron, ha lanciato ad Arisa, coach di Wax, senza essere colto. Arisa, infatti, ha voluto replicare a sua volta il gesto del collega, provocando la reazione di Aaron che ha rimproverato al compagno di non averlo avvisato nemmeno sulla decisione del nuovo confronto, basato su un pezzo con delle barre scritte.

"Perché ieri sera non me l'hai detto? Come mai se sapevi tutto da ieri, continuavi a far finta di nulla? Questa è una presa per i fondelli. Dopo cinque minuti che ti ha parlato Arisa non puoi scordarti che lei mi aveva lanciato una sfida" il rimprovero che Aaron ha rivolto a Wax che ha replicato a sua volta con toni sempre più accesi: "Io non lo sapevo, me lo sarò scordato" ha affermato: "Se ridici che non mi credi ti rimando a fare in c**o per la seconda volta". A quel punto il rapper ha ammesso al collega che non gli sta simpatico: "Io ti mando a fare in c**o perché non mi stai simpatico come persona, non ti voglio più guardare negli occhi. Ci si manda a quel paese qualche volta. Succede che ci si insulti", ha aggiunto ancora, dando vita a uno scambio che lascia intendere quanto sia alta la tensione per questa fase finale di Amici entrata nel vivo del Serale.

Aaron dopo aver visto l'incontro di Wax con la prof Arisa e aver ricevuto il guanto di sfida chiede dei chiarimenti a Wax e… #Amici22 pic.twitter.com/1WBYbXv46o — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 21, 2023

Punti di vista a confronto tra Aaron e Wax #Amici22 pic.twitter.com/7cNS9UkTVg — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 21, 2023

(Di seguito il video integrale della discussione)