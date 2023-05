Amici, Wax risente i genitori dopo 8 mesi: la reazione commovente, il video

(Nel video in alto, la sorpresa a Wax)

La finale si avvicina e per questo lo staff di Amici decide di organizzare per i concorrenti alcune sorprese che possano incoraggiarli. Su tutti a fare il giro della rete è quella di Wax, cantante 21enne, che riceve due lettere scritte direttamente da mamma e papà.

Nella puntata del talent show di Canale 5 andata in onda questo pomeriggio, Wax viene chiamato in palestra e, al centro della sala, trova una tela coperta con un panno rosso. Dapprima non capisce, poi lo solleva e sotto scopre un quadro. "Cavolo", esclama, "Questa è tosta". E cede alla commozione. "È un quadro di mia mamma, non ho parole". La madre infatti è una pittrice di professione, anche abbastanza nota nell' ambiente, sebbene il suo nome non sia stato reso pubblico.

"Ciao Matteo (questo il vero nome, ndr)", dice la donna in sottofondo. "Sembra ieri che tutto è iniziato, quando la nostra casa è diventata più vuota. La televisione aveva preso improvvisamente il sopravvento con le tue esibizioni domenicali e le tue imprevedibili apparizioni pomeridiane. È stato bellissimo vederti cantare la tua vita e vedere sfogare il tuo sentimento e il tuo talento. Credo che tornerai a casa diverso, ma per me sara sempre il mio ineguagliabile Matteo". Parole di fronte alle quali Wax si emoziona: "Io amo mia mamma, sono contento che possa dire questo di me. Io lo faccio per lei. Lei è un'artista, è grazie a lei se canto", dice.

Ma le sorprese non sono certo finite. Wax viene infatti chiamato anche in sala canto. Qui trova una scatola, dentro c'è una catenina. "Questa l'ha fatta mio padre", racconta Wax, "L'hanno fatta due mani che non hanno mai smesso di lavorare". Ecco allora arrivare anche una lettera del papà. Una lettera in cui viene ricordato il Matteo bambino ed anche vivace, i tempi in cui si travestiva per far sorridere la mamma. "Poi si diventa adulti", chiosa il papà. "E alcuni pensano che, nel diventare adulti, si debba rinunciare a sognare, ma non nel tuo caso. Tu continui a tenere aperto il negozio di giocattoli che hai in testa. Bravo".