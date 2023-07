Wax e la lite con Maria De Filippi, il cantante svela i dettagli a Lorella Cuccarini

Wax racconta la lite con Maria De Filippi e non lesina i dettagli di uno scontro che sarebbe potuto costargli quella che è stata una delle occasioni più grandi della sua vita: la partecipazione ad Amici, il talent show in cui ha potuto far conoscere al grande pubblico la sua musica e le sue canzoni.

Ma più volte, anche durante il talen, Wax ha messo in mostra un carattere non troppo facile che infatti lo ha portato da subito allo scontro con Maria De Filippi. A raccontarlo è lo stesso cantante durante il format Dimmi di Te, ideato e condotto da Lorella Cuccarini.

Durante la conversazione a cuore aperto con la maestra di Amici è uscito fuori il retroscena che risale al momento dei provini, uno scontro a cui la stessa Maria De Filippi aveva poi accennato nel corso della trasmissione, ma di cui finora non si erano saputi i particolari.

Secondo quanto racconta lo stesso Wax, il motivo della lite fu il suo atteggiamento, il suo modo di porsi e il suo modo di rispondere che gli stavano per precludere addirittura l’audizione stessa.

Fin dal primo momento infatti, il cantante non ha fatto una buona impressione a Maria De Filippi e basta ascoltare le sue parole per immaginare la faccia di queen Mary : “Mi sono presentato ai provini per partecipare ad Amici e c’è stato un momento di tensione”, racconta Wax a Lorella Cuccarini. “Io sono entrato e mi sono tolto le scarpe. Perché come sapete io canto scalzo. Me le sono tolte e sono andato per presentarmi e non ho fatto bene[...] Ho detto ‘buongiorno signorine’. E c’era Maria, insomma, buongiorno signorine non è stata una bella uscita.”

Wax non è solo partito con il piede sbagliato ma, per sua stessa ammissione, ha continuato ad avere un atteggiamento strafottente che alla fine lo ha fatto inevitabilmente riprendere a brutto muso da Maria De Filippi. “Quando mi hanno detto che si facevano le domande, io in maniera prepotente e da sfacciato ho detto ‘bene, adesso quindi dovrei rispondere a queste domande?!’”

A quel punto, racconta Wax che Maria De Filippi si è arrabbiata e gli ha detto chiaramente: “guarda, sinceramente a uno che mi risponde in questa maniera non lo faccio nemmeno a cantare”. Insomma, le cose si stavano mettendo veramente male per Wax, che ha causa del suo carattere stava perdendo l’occasione di entrare nella scuola di Amici. C’è voluto un suo passo indietro, perché alla fine, la De Filippi e il suo staff lo facessero esibire.

“L’ho guardata e ho detto ‘mi voglio scusare, se volete ascoltare la mia musica io volentieri vi canto’”. Da quel momento in poi è storia, Wax è entrato ad Amici e ha fatto un lungo e brillante percorso, ma è anche incorso di nuovo nei rimproveri di Maria De Filippi, in dopo il discusso Capodanno gate, quando la conduttrice accennò proprio alla lite durante i casting:“Quando ci siamo visti per la prima volta ai casting io e te abbiamo litigato”, diceva in quell’occasione Maria a Wax. “Abbiamo litigato anche dopo capodanno e io me la sono presa più con te che con tutti. […]Se discuto con qualcuno lo faccio perché sono convinta che la discussione possa portare dei frutti. E questi frutti penso che tu li possa dare".

Nel frattempo molta acqua è passata sotto i ponti e Wax quei frutti evidentemente li ha portati a maturazione, visto che ora il rapporto con Maria De Filippi è, per sua stessa ammissione, molto bello e il cantante è rimasto molto legato alla conduttrice che gli ha dato la possibilità di farsi conoscere e far conoscere la sua musica.