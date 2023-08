Angelo Duro imbratta Taormina, l'ira del sindaco: "Ci pis*** in testa e dovremmo pure pagarlo"

In giro per Taormina, alla vigilia dello spettacolo, a imbrattare i suoi manifesti con simboli fallici. Angelo Duro fa parlare di sé ancora prima dello show - in programma stasera nella nota località siciliana, al Teatro Antico - e scatena la dura reazione del sindaco Cateno De Luca.

Sui social le immagini del comico, famoso per la sua irriverenza e il suo black humor, alle prese con la bomboletta spray. Angelo Duro, contattato dal titolare di un noto bar del centro - frequentato da molti vip, tra cui Fiorello - ha accettato il suo invito per mangiare una granita e farsi riprendere all'interno del locale (come avviene con tutti i personaggi famosi), ma 'a tradimento' si è fatto accompagnare con la macchina a imbrattare tutti i suoi manifesti attaccati in città.

Il video di Angelo Duro

La replica del sindaco di Taormina

Qualche ora dopo ecco l'ira di De Luca, sindaco di Taormina: "Ma chi è questo troglodita di Angelo Duro? - sbotta in un video - Guardate cosa si è permesso di fare. Pensa di pisc*** in testa e noi dovremmo pure pagarlo. Guardatelo nella sua pagina. E questo dovrebbe utilizzare il Teatro Antico di Taormina per un suo spettacolo? Intanto ora procediamo a identificarlo e multarlo. Non so che fa questo testa di ca*** di professione. Di sicuro la sua ironia non può farla nella mia città". Poi il sindaco si rivolge direttamente al comico: "Ti verrò a cercare per prenderti a calci in culo. Ti revoco il suolo pubblico per il merchandising, ora ti consiglio di andare a prendere i manifesti e rimuoverli. Intanto sarai subito denunciato per attentato al decoro urbano. Andrò pure dai carabinieri. L'ironia mi piace ma qua siamo lontani dall'ironia. Ti puoi imbrattare la tua faccia ma non la mia città. Ora ti cerchiamo e ti identifichiamo. Se sei un uomo ora vai e togli tutto e chiedi scusa". La conclusione senza mezzi termini: "Angelo Duro, ma vaff***". Il comico, come fa sapere il sindaco De Luca sulla sua pagina Facebook, è stato multato e gli sono stati addebitati anche i costi dei manifesti imbrattati.

Il video di Cateno De Luca