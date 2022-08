Anne Heche, le immagini dell'incidente: l'auto distrutta e lei sulla barella

Sono drammatiche le immagini dell'incidente di Anne Heche diffuse sui social. L'attrice americana si è schiantata con la sua auto, una Mini Cooper, contro un'abitazione nel quartiere di Mar Vista a Los Angeles. Un impatto violento che ha provocato un incendio per cui è stato necessario l'intervento di oltre 50 vigili del fuoco.

Le condizioni di Anne Heche, inizialmente definite gravi, sarebbero ora stabili, come fa sapere il sito People.it. Ricoverata in terapia intensiva, ha gravi ustioni e i familiari chiedono preghiere. Su Twitter alcuni video girati da persone accorse sul posto subito dopo l'incidente: in uno si vede l'auto distrutta e, in una parte, carbonizzata, un altro invece riprende il momento dei soccorsi. L'attrice è stata immobilizzata sulla barella e trasportata a bordo dell'ambulanza, ma per un attimo ha provato a liberarsi dalle bende e alzarsi, evidentemente sotto shock.

Le autorità stanno svolgendo tutte le indagini del caso per capire la dinamica dell'incidente, ma l'ipotesi finora più accreditata è che l'attrice abbia perso il controllo dell'auto a causa dell'alta velocità.

Here’s the now mangled vehicle owned by actress Anne Heche being towed away after speeding and crashing into a Mar Vista home and sparking a fire. @CBSLA pic.twitter.com/rRSqnM1YDt — Rachel Kim (@CBSLARachel) August 6, 2022

Anne Heche, 53 anni, esordì alla fine degli anni '80 nella soap opera 'Another World'. Da lì la sua carriera iniziò una forte ascesa, tra i film di maggior successo 'Il tocco del diavolo', 'Sesso & Potere', 'Donnie Brasco', 'Psycho', 'Catfight - Botte da amiche', 'L'ora della verità', fino all'ultima pellicola - uscita nel 2021 - '13 Minutes'. Tra le prime attrici americane ad aver parlato apertamente della sua bisessualità, è stata legata sentimentalmente a Ellen DeGeneres e all'attore James Tupper.