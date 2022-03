Amici, seconda puntata del serale: eliminati, ospiti, spoiler

Il 26 marzo andrà in onda la seconda puntata del Serale di Amici, come di norma lo show è registrato il giovedì. Solamente la finalissima sarà in diretta. Da qualche ora sono già online alcune anticipazioni che riguardano sfide, eliminati e gli ospiti.

Sabato scorso sono stati eliminati Alice e Gio Montana, tutti i fan del programma sono quindi in attesa di scoprire se il proprio preferito rimarrà in gioco o meno.

(Da qui in poi Spoiler)

Gli ospiti della seconda puntata del Serale

Su alcuni profili Twitter, come Amici News, si possono leggere importanti spoiler sulla seconda puntata del Serale. Gli ospiti saranno Irama, che riceverà da Maria De Filippi il Disco di Platino, riconoscimento molto importante per i cantanti e poi Nino Frassica che ha fatto divertire pubblico e concorrenti con il suo "talent" della terza età.

? Ospite oltre Irama, anche questa volta, c’era Nino Frassica ?#AmiciSpoiler — AMICI NEWS (@amicii_news) March 24, 2022

Gli eliminati della seconda puntata del Serale di Amici 2022

Al termine della prima manche è stato eliminato in direttissima Calma, poi altre due manche che hanno portato al ballottaggio Crytical e Christian.

Serena ha ricevuto molti complimenti ed ha vinto il Premio Tim, anche il suo ragazzo, Albe, ha convito il pubblico: i suoi brani questo mese hanno superato 1 milione di stream.

Per quanto rigurda le eliminazioni, sempre Amici News su Twitter, ha riferito che il secondo eliminato sarebbe Crytical.