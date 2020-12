Antonella Clerici bloccata in tangenziale a Milano, poi la tragica scoperta dell'incidente

Un terribile incidente è avvenuto intorno alle 20 di ieri sera, sabato 5 dicembre, sulla tangenziale ovest di Milano, all'altezza di Rozzano. Nella lunga coda di macchine che si è formata poco dopo anche Antonella Clerici, che tornava ad Arquata Scrivia, dove vive con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle.

La conduttrice, ferma in macchina, ha chiesto informazioni su Twitter: "Bloccata da 1ora e mezza ferma sulla tangenziale ovest di milano altezza Rozzano/Quinto De Stampi. Qualcuno ha news?". Quelle che arrivano poco dopo sono tragiche: "Incidente stradale sulla Tangenziale Ovest, svincolo per Pavia. Tratto chiuso al traffico. Deceduta una donna, ferite 4 persone, tra cui 3 bambini. Operazioni di soccorso dei vigili del fuoco in atto" le fa sapere un follower, a cui lei replica con un cuore spezzato e le mani giunte in segno di preghiera.

Poco dopo il bilancio si aggrava. Nell'impatto ha perso la vita anche una bambina di 12 anni e il suo papà, mentre gli altri 2 bambini - il fratello maggiore di 16 e la sorella di 10 - restano in gravi condizioni.