Sanremo, Antonella Clerici si candida per il post Amadeus (e la Rai non dice no)

Che Amadeus possa firmare il quarto Festival di Sanremo consecutivo, dopo il prossimo - in programma dal 1 al 5 febbraio 2022 - è fuori discussione e qualcuno già pensa al futuro conduttore della kermesse. O conduttrice.

Durante la conferenza stampa di The Voice Senior - che torna su Raiuno dal 26 novembre - si è fatto il nome di Antonella Clerici, che non disdegna affatto l'idea. "Mi piacerebbe chiudere la carriera con un altro Festival" ha risposto senza il minimo dubbio, confermando la voglia di continuare a mettersi in gioco.

La Rai non dice no. Il direttore dell'ammiraglia, Stefano Coletta, ha replicato alle parole della conduttrice: "La mia empatia con Antonella è scattata immediatamente. Anche se non ne abbiamo mai parlato so che la sua parte folle un altro Sanremo lo farebbe. Ho sempre premiato le donne. Perché no? Ma non deve passare come notizia. Abbiamo davanti una grande montagna che è il prossimo Festival di Sanremo". Dunque tutto è possibile, ha concluso Coletta: "Io so che Antonella, anche se non ne abbiamo parlato approfonditamente, si divertirebbe a rifarlo. L'ho sempre detto, di Antonella mi rapisce il coraggio di essersi sempre reinventata nella vita privata e nella vita pubblica. E questo per me è sintomo di intelligenza e grande vitalità. Credo che Antonella dinanzi a Sanremo si rimetterebbe in gioco. Chissà. Ne riparleremo".