Il ballerino Antonio Caggianelli morto in un incidente a Riad, "ipotesi terrorismo": riaperte le indagini

A quasi due anni dalla morte di Antonio Caggianelli, Nicolas Esposto e Giampiero Giarri - i tre ballerini che nel 2021 si trovavano a Riad per uno spettacolo e precipitarono con l'auto in una scarpata, perdendo la vita insieme alle due guide locali che erano a bordo con loro - sono state riaperte le indagini sulla tragedia.

Le famiglie dei ballerini avevano fatto denuncia alla Procura di Roma per far luce su quanto accaduto, ma il pm archiviò il caso ritenendo non ci fosse nulla da chiarire. Sono stati i legali della famiglia di Antonio Caggianelli - fa sapere il Corriere - a chiedere la riapertura delle indagini in quanto ci sarebbero elementi poco chiari in questa vicenda. Richiesta accolta dal giudice preliminare per le indagini che ha ordinato al pm nuove indagini e l'acquisizione degli atti dell'inchiesta svolta dalla magistratura di Riad. Tra le ipotesi al vaglio quella che possa essersi trattato di un atto terroristico: "Tutti ci auguriamo che sia stato un incidente - fa sapere il team legale dei Caggianelli - Riteniamo però che sa doveroso per la giustizia italiana accertare con responsabilità quale sia stata la reale dinamica degli eventi, fugando ogni dubbio sulla insussistenza di delitti di matrice politica, o altro".

L'incidente

L'incidente in cui hanno perso la vita Antonio, Nicolas e Giampiero è avvenuto a ottobre del 2021. I tre ballerini, che si trovavano da qualche giorno a Riad - in Arabia Saudita - per uno spettacolo di danza, approfittarono del giorno libero per organizzare una gita nel deserto, ma la jeep su cui viaggiavano - con a bordo anche due persone del posto - precipitò in una scarpata. Per il recupero dei corpi fu necessario l'intervento di un elicottero.

I tre ballerini erano molto noti nel mondo dello spettacolo, avendo lavorato spesso in tv e con i coreografi di Amici Giuliano Peparini e Steve La Chance.