La nuova app che personalizza le ricette, fa la lista della spesa e gestisce la cucina

Che l’AI ovvero l’intelligenza artificiale avesse un ruolo ormai critico anche nella cucina era chiaro da tempo, e ne avevamo già immaginato rischi e benefici. Torna ancora attuale la discussione quando nella recente fiera berlinese dedicata all’elettronica di consumo, l’IFA, Samsung ha presentato le sue novità in ambito domotica ed ecosistema SmarThings, tra cui Samsung Food. Un’app supportata da AI per personalizzare ricette, pianificare pasti, compilare la lista della spesa e creare piani alimentari su misura. La novità è nel mettere a sistema tutte queste funzionalità con gli elettrodomestici di casa: frigoriferi, piani cottura, forni, strumenti per il lavoro, che potranno essere controllati dall’app Samsung Food. Vediamo come.

Samsung Food: l’AI che pensa alla tua alimentazione

Dimenticatevi siti di ricette, applicazioni che gestiscono piani alimentari e liste della spesa su fogliettini di carta: Samsung Food nasce con il compito di gestire i pasti di una persona o famiglia, aiutando l’utente a pianificare e quindi a non sprecare. Disponibile da subito in 104 paesi con 160mila ricette in 8 lingue (italiano incluso) ha l’ambizione di aiutare le persone a personalizzare i piatti secondo le diverse necessità di alimentazione, siano esse dettate dai gusti o da motivi di salute. Il database a cui fa riferimento è quello di Whisk, un’app di ricette acquisita da Samsung Next nel 2019 che fa leva sulla tecnologia Food Ai.

L’app fornirà dunque delle raccomandazioni, da includere nel proprio piano dietetico giornaliero o settimanale, studiando anche i gusti personali, il tipo di cucina e i cibi preferiti. Dal prossimo anno l’app verrà anche implementata e sincronizzata con Samsung Health (l’app legata al benessere e salute) che andrà più nel profondo sviluppando pasti personalizzati tenendo conto anche di massa corporea e consumo di calorie. Tendenza pericolosa o passo avanti? Sicuramente l’AI può diventare un’arma a doppio taglio quando si parla di salute e benessere psicofisico, e l’alimentazione è sicuramente una questione delicata che merita approfondimento e serietà.

Connettere i propri elettrodomestici dallo smartphone

“Connettiamo elettrodomestici e dispositivi mobili attraverso l’ecosistema Samsung, e assistiamo gli utenti dalla lista della spesa fino al piatto pronto in tavola, direttamente dal proprio smartphone”, spiega Chanwoo Park, Executive Vice President e Head of the Service di Samsung Electronics. Infatti la grande novità sta proprio nell’aiutare l’utente a creare un pasto dall’inizio alla fine. Scegliendo la ricetta, compilando la lista della spesa anche in base alle rimanenze del proprio frigorifero che costantemente aggiornerà l’app.

E quali sono gli imput che tramite l'app possono essere gestiti? Immaginate di non dovervi più preoccupare di impostare timer, preriscaldare i forni, accendere gli elettrodomestici perché lo farà l'app al posto vostro che imposterà anche le cotture delle ricette. Nell’infinito database dell’app gli utenti tramite l’AI potranno raffinare sempre più la ricerca in base ai propri gusti: cucina italiana, fusion, vegetariana, addirittura c’è la possibilità di semplificare le ricette e trasformarle in veg o in base a intolleranze e allergie. Prevista per il 2024 la tecnologia Vision Ai che consentirà a Samsung Food di riconoscere gli alimenti e i pasti fotografati (che si possono postare immediatamente sui social) e sarà in grado di fornire informazioni nutrizionali. L’ultima frontiera del mondo cibo è già qui e ci invita a riflettere sul futuro che ci aspetta.

