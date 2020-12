Maria De Filippi svela perché Arisa non fu ammessa ai casting di "Amici"

Che Arisa avesse tentato per ben due volte senza successo di entrare a far parte della classe di “Amici” lo aveva raccontato lei stessa tempo fa Durante la puntata di ieri del talent show di Canale 5, Maria De Filippi ha svelato un retroscena in merito che ha colpito tutti.

La padrona di casa stava consolando Letizia, appena eliminata, e le ha ricordato proprio il percorso di Arisa, oggi docente della scuola, ma aggiungendo un dettaglio sorprendente su quello che accadde all’epoca.

“Tanti anni fa venne a fare un provino ad Amici e qualche imbecille alla porta non la fece entrare perché decise che non era telegenica. Quindi lei a me non arrivò mai, perché aveva gli occhiali e non la giudicarono telegenica. Non le federe nemmeno superare la sbarra di Cinecittà. Ma non si è arresa perché non è entrata ad Amici, è andata avanti”

Le sue parole hanno calmato Letizia, molto provata dall’eliminazione, e hanno riscosso l’applauso del pubblico e i ringraziamenti della stessa Arisa.

Arisa scartata ai casting di “Amici”

In un’intervista a “Chi”, Arisa aveva raccontato i suoi tentativi di entrare nell’accademia dei talenti di Maria De Filippi quando era ancora un’adolescente appassionata di musica.

“Ci ho provato che avrò avuto circa 16 anni. E anche un’altra volta a 17, mi pare. Comunque in un’occasione avevo i codini e in un’altra i capelli rosa. Ma non ero pronta, quindi non ho rimpianti”

Per Maria De Filippi non ha che parole di affetto e stima: “Maria non ha bisogno della forza per farsi rispettare. Tu la stimi e la rispetti perché se lo merita. Maria mi piacerebbe che mi volesse un po’ di bene, perché io gliene voglio tanto”.