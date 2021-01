Arrestato 1727wrldstar, alias 'Fratellì': ha picchiato violentemente la compagna

L'ex rapper romano, diventato fenomeno del web con un video virale in cui fa un incidente correndo con la macchina, avrebbe aggredito la fidanzata, ricoverata in gravi condizioni

È stato arrestato Algero Corretini, sui social 1727wrldstar, o meglio conosciuto come 'Fratellì' per via del video virale in cui fa un incidente durante una folle corsa in macchina e che lo ha portato alla ribalta del web lo scorso maggio. Una vicenda a cui sono seguite interviste televisive e radiofoniche che hanno fatto luce sulla discutibile condotta dell'ex rapper, ma che di fatto gli sono valse la popolarità.

Corretini, 24 anni, avrebbe picchiato violentemente la compagna convivente. Un'aggressione brutale, secondo gli inquirenti, con tanto di mazza di ferro. La lite, stando alle prime ricostruzioni fatte grazie al racconto della ragazza, era iniziata venerdì mattina, quando Algero si è accanito su di lei, costringendola a fuggire di casa, completamente nuda. Una violenza reiterata con la giovane che è stata inseguita da 1727, anche lui nudo, in strada. Poi, una volta di nuovo all'interno dell'appartamento, la ragazza è stata ancora brutalmente picchiata, anche con una spranga secondo quanto riferito a RomaToday dai carabinieri. La donna, ferita, è riuscita a chiamare la madre che ha poi allertato le forze dell'ordine. La giovane, sotto choc, è stata trovata sanguinante e stremata in casa.

Arrestato 1727wrldstar

Una volta bloccato, i carabinieri hanno trovato 1727 in possesso di 45 grammi di marijuana, anabolizzanti e un timbro medico. L'uomo è stato arrestato e dovrà rispondere dei reati di "maltrattamenti in famiglia", "lesioni personali aggravate" e di "detenzione illecita di sostanze stupefacenti".

La fidanzata di Algero Corretini in ospedale, non è in pericolo di vita

La fidanzata di Algero Corretini è in ospedale e le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita. I medici le hanno riscontrato diverse costole rotte, un trauma cranico, la perforazione di un timpano e altre tumefazioni tra volto e torace. La prognosi è di 30 giorni. La ragazza ha raccontato alle forze dell'ordine di essere stata picchiata diverse volte in passato dal compagno, che però non ha mai avuto il coraggio di denunciare.