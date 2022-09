I funerali della regina Elisabetta in tv: i dati degli speciali, dal Tg1 a Verissimo

Lunedì 19 settembre 2022 è un giorno che verrà ricordato nella storia per i funerali solenni della regina Elisabetta II, ma anche per l'imponenza della loro copertura televisiva. Tutte le tv del pianeta hanno garantito ai telespettatori una diretta pressoché continua dell'evento conclusivo dei dieci giorni di lutto per la morte della sovrana: sin dalle prime ore del mattino fino alle 19 circa, si sono susseguiti commenti e cronache della lunga cerimonia, iniziata con il corteo funebre verso l'abbazia di Westminster e conclusa al castello di Windsor, dove sua maestà è stata seppellita accanto al marito Filippo e ai genitori, nella Cappella di San Giorgio.

I funerali di Elisabetta II sono considerati il più grande evento globale di sempre con 4,5 miliardi di spettatori a seguirli. Anche la tv italiana non ha fatto mancare il suo contributo alla cronaca dell'evento storico, partendo dal daytime delle ammiraglie Rai e Mediaset. Lo speciale del Tg1 Rai 1 ha aperto il suo speciale alle 10.30 e ha proseguito fino alle 18, così come Canale 5, affiancate da Real Time; La7, invece, ha coperto la cronaca dei soli funerali di Stato a Londra.

Gli ascolti tv dei funerali della regina

L'evento su Rai1 ha iniziato ad essere seguito da Storie Italiane che ha raggiunto 1.097.000 spetatori e il 25,08%. In seguito, Speciale Tg1 – Elisabetta II, l’addio condotto dalla direttrice Monica Maggioni ha ottenuto 3.383.000, 33,54%. Su Canale 5, Mattino Cinque ha ottenuto 1.072.000 telespettatori, share 24,61%, seguito dallo Speciale Verissimo condotto da Silvia Toffanin che ha raggiuto 2.287.000 (21,52%) e poi da Speciale Tg5 che, dalle 15:25, ha interessato 1.740 milioni pari al 19.97% di share. Pomeriggio 5, poi, nel segmento su Elisabetta II, ha coinvolto 1.404 milioni 15.6%. Quanto allo speciale di TgLa7 con Enrico Mentana, andato in onda fino alle 13.30 circa, i dati sono stati 390.000 e share 3,98%.