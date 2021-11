Ascolti Tv, cala il GF Vip. Vince Crazy for Football

Il peggior lunedì dalla puntata del 20 settembre scorso. Il Grande Fratello Vip continua a non esaltare l'Auditel, con gli ascolti tv di ieri sera a certificare una stagione in costante fase di galleggiamento, per quanto apparentemente soddisfacente per i vertici Mediaset. Non a caso la sesta edizione del GF dovrebbe prolungarsi fino a febbraio.

Castellitto batte Signorini

Ieri sera il reality di Canale 5 si è fermato a quota 2.811.000 telespettatori, con il 18,90% di share. In discesa rispetto ai 3 milioni di una settimana fa. Ad approfittarne Crazy for Football, film tv Rai capitanato da Sergio Castellitto visto da 3.143.000 telespettatori, con uno share del 15,89%. Bene su Rai3 Report, con 2.211.000 telespettatori e uno share del 10,41%, mentre su Italia 1 3 Days to Kill ha interessato1.351.000 telespettatori, con uno share del 6,63%. Su Rai2 il film Il fidanzato di mia sorella ha registrato 941.000 telespettatori (share 4,37%), mentre su Rete4 Quarta Repubblica è stato visto da 703.000 telespettatori (share 4,29%). La 17esima stagione di Grey’s Anatomy, in prima tv in chiaro su La7, ha interessato 354.000 telespettatori (share 1,8%), mentre su Tv8 Spider-Man 2 è stato visto da 310.000 telespettatori (share 1,6%) e su Nove Little Big Italy si è fermato all'1,7% di share.

Boom Matano-Amadeus

Nel pomeriggio boom di ascolti per La Vita In diretta, che vola ai 2.645.000 telespettatori (16% di share) battendo nettamente Pomeriggio 5, in oscillazione tra il 10% e l'11,89% di share, mentre l'access prime time vede ancora una volta I Soliti Ignoti staccare Striscia la Notizia. 5 milioni di telespettatori e il 21% di share per Amadeus, rispetto ai 3 milioni e mezzo con il 14,5% per la coppia Siani-Incontrada.