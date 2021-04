Porta il velo e gioca a calcio, la storia di Assmà diventa un docufilm

Assmà ha 19 anni e vive in un paesino della provincia di Treviso. È nata in Italia da genitori marocchini e ha scelto di indossare il velo islamico, che la identifica come una giovane donna musulmana. Ma, allo stesso tempo, Assmà conduce una vita per nulla diversa da quella dei suoi coetanei di fede cristiana: lo dimostra il fatto che gioca a calcio a cinque con una squadra femminile. Quando Assmà scende in campo incarna quindi contemporaneamente tradizione e modernità, l’essere musulmana e l’essere italiana, europea, occidentale. Ed oggi, grazie all'intuizione del regista trevigiano Dimitri Feltrin, la sua storia diventa un docufilm intitolato 'Assmà porta il velo, gioca a calcio'.

Il cortemetraggio - promosso dall’Associazione Sport4Society e sostenuto, tra gli altri, da Amnesty International Italia, Banca Etica e Caritas Tarvisina - sarà presentato in prima assoluta nazionale il prossimo 29 aprile, con un evento su Youtube. Al centro della storia troveremo gli interessi, le aspirazioni, i pensieri dei giovani italiani di fede islamica, svelati attraverso la figura-simbolo di Assmà. Si racconterà l’assoluta normalità di ragazze e ragazzi che pregano in maniera diversa, ma che vivono in maniera del tutto simile ai loro coetanei, cercando di andare a smorzare la diffidenza che ancora permea, a livello culturale, lo sguardo di tanti italiani nei confronti di questi ragazzi.

Il documentario, che ha raccolto il sostegno economico e il patrocinio di molte istituzioni e realtà del terzo settore del territorio veneto, vuol essere uno strumento con cui affrontare le sempre attuali tematiche delle discriminazioni etniche, religiose, di genere, in questo caso attraverso la mediazione dello sport, che diventa veicolo di integrazione e di abbattimento delle diversità.

Il film sarà proiettato in prima assoluta giovedì 29 aprile 2021, a partire dalle ore 21.00, sulla pagina Youtube del regista, Dimitri Feltrin – Sandalo Produzioni, e sarà seguito da un dibattito condotto dal portavoce di Amnesty International Italia Riccardo Noury, al quale prenderanno parte la giovane protagonista del film, Assmà Haddadi, il regista e il presidente di Sport4Society Luca Musumeci.

Ecco il link dal quale si potrà vedere il film, che rimarrà “in chiaro” fino alla mezzanotte del 29 aprile:

https://youtu.be/TOaYcFeKqtk

A questo link, invece, è possibile visionare il trailer:

https://youtu.be/Ou1LjWcnO7E