Assolto Marco Carta: la procura aveva chiesto 8 mesi di carcere

Marco Carta è stato assolto. La Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di un anno fa, rigettando la richiesta della Procura Generale di condannare il cantante a 8 mesi di carcere per il furto di 6 magliette alla Rinascente di Milano, dal valore di 1.200 euro. La vicenda risale al 31 maggio 2019.

Carta non era in aula, ma è stato avvisato immediatamente al telefono dal suo difensore. "È un risultato che conferma quanto già ampiamente dichiarato da Carta fin dalle prime battute di questa spiacevole vicenda - ha dichiarato a margine il legale, come riporta Il Giorno - Lo abbiamo sempre affermato e oggi con la sentenza di rigetto dell'appello proposto dal pubblico ministero abbiamo avuto l'ennesima conferma da parte della autorità giudiziaria".

Il furto alla Rinascente

Era il 31 maggio del 2019 quando Marco Carta e l'amica Fabiana Muscas vengono bloccati da un addetto alla sorveglianza all'uscita della Rinascente di Milano, in piazza Duomo, dopo che il sistema di antitaccheggio aveva suonato: nella borsa della donna vengono trovate sei t-shirt per un valore complessivo di 1.200 euro e un cacciavite. I vigili urbani, giunti sul posto, arrestano entrambi, poi ai domiciliari fino all'udienza di convalida. Il giudice convalida l'arresto solo per la donna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Marco Carta si è sempre detto estraneo ai fatti e il 31 ottobre 2019 viene assolto in primo grado. Secondo la ricostruzione della difesa, la donna desiderava fare un regalo di compleanno al cantante (che aveva compiuto gli anni 10 giorni prima, il 21 maggio), avvalorando la credibilità che l'artista non ne sapesse niente. A dicembre 2019 il pm Nicola Rossato smonta la sentenza e fa ricorso contro l'assoluzione. Oggi la Corte d'Appello conferma la sentenza di un anno fa.