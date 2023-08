Ballando con le stelle 2023: comunicato il primo concorrente ufficiale (con tanto di video)

Ricky Tognazzi è il primo concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle 2023. L'annuncio è stato dato a sorpresa il giorno di Ferragosto con un video condiviso sul profilo Instagram ufficiale del programma: nel filmato l'attore è steso su un lettino mentre si sta facendo fare un messaggio alla muscolatura delle gambe. Una "preparazione atletica" necessaria per inziare il programma di Rai 1 nel migliore dei modi. A realizzare il video la moglie Simonetta Izzo.

Sui concorrenti da mesi ormai circolano numerosi voci e tra queste ci sono quelle che vedono Barbara D'Urso e Teo Mammucari due concorrenti quasi certi, perché non sono arrivate conferme e neanche smentite.

Ma anche la giuria al momento è un argomento di fuoco in quanto nessuno dei giurati è stato riconfermato. Milly Carlucci in un'intervista rilasciata di recente a Francesca Fialdini ha dichiarato: "Sono state dette molte cose - aveva spiegato Carlucci -, ma la giuria dell’anno prossimo non è stata riconfermata. Questo semplicemente perché stiamo ancora lavorando al cast. Più avanti, a settembre, si parlerà di giuria e di tutto il resto". Ballando con le Stelle tornerà in diretta tv a partire da ottobre 2023.