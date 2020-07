Ballando con le stelle 2020, la trasmissione accantona il televoto: ecco cosa cambia

Un Ballando con le stelle ricco di novità quello che prenderà il via a settembre, precisamente il 12. Il programma in onda su Rai 1 condotto da Milly Carlucci, come la maggior parte delle trasmissioni televisive, ha risentito e risentirà dell’emergenza Coronovirus che in questi mesi ha letteralmente rivoluzionato i palinsesti. Ma nonostante le rigide condizioni della messa in onda il format di Rai 1, non si fermerà. “The show must go on” è proprio il caso di dirlo, anche senza pubblico studio né televoto.

Pubblico e televoto, cosa cambia?

Si sta pensando a degli escamotage. Quali? Presenti a dare supporto a ballerini e personaggi vip potrebbero esserci gruppi di famiglie distanziati fra loro che in questo modo riempirebbero i posti, altrimenti vuoti, senza creare problemi di assembramento. Per quanto riguarda la votazione, per un po' si dovrà rinunciare alla famosa frase pronunciata dalla Carlucci ‘Stop al televoto’ che potrebbe essere sostituito da un voto online sui social.

Confermati Giuria e ballerini

Tanti cambiamenti ma anche tante conferme come i giudici che da anni siedono dietro la scrivania di Ballando con le stelle: sono sempre Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni, capitanati dalla presidentessa Carolyn Smith, a giudicare anche quest’anno le esibizioni dei concorrenti in gara. Squadra che vince non si cambia neppure dal fronte ballerini professionisti, a eccezione di Samantha Togni che a partire da quest’anno non fa più parte del programma del quale era volto sin dalla prima edizione. Ritroveremo, allora, Samuel Peron, Raimondo Todaro, Stefano Oradei, Vera Kinnunen, Sara Di Vaira, Anastasia Kuzmina, Simone Di Pasquale, Maykel Fonts, Luca Favilla, Marcello Nuzio e Lucrezia Lando. Qualche dubbio sulla presenza di Alessandra Tripoli che da poco ha annunciato di aspettare un bebè.