Banksy, parla l'ex agente: «Non l'ho mai visto all'opera di notte»

Un viaggio alla scoperta dell'artista di strada più famoso al mondo: Banksy. Un nome familiare, dietro il quale si nasconde una moltitudine di storie, opere d'arte, acrobazie, dichiarazioni politiche e identità. Grazie al suo anonimato, mantenuto per più di 25 anni, le persone hanno potuto rivendicare il suo lavoro, legalmente ed emotivamente, fantasticando su chi si nasconde dietro questo nome.

Clip in anteprima

"Banksy Most Wanted" andrà in onda venerdì 2 aprile su Sky Arte (canali 120 e 400) alle 21.15 e in streaming su Now, che disegna un ritratto approfondito di questo Robin Hood sconosciuto. Dall’asta da Sotheby's del 2018, dove l’opera “Girl with Balloon” sì è autodistrutta dopo essere stata battuta per 1.4 milioni di dollari, alla ricerca della sua identità. Il film è un’indagine che rivela le sfaccettature dell'artista e le sue opinioni politiche, il suo impegno e coraggio per le cause ambientali e per i rifugiati politici, i suoi legami con la scena musicale e il suo lato imprenditoriale. Attraverso le testimonianze di chi conosce l'artista e ha lavorato con lui, ma anche di chi lo sfrutta, gli dà la caccia, lo rivendica, "Banksy Most Wanted" mette anche in discussione il mondo dell’arte e il rapporto con l'identità nella società attuale ponendo allo spettatore un quesito: abbiamo davvero bisogno di conoscere il nome dell'artista per apprezzarne l'opera d'arte?