Ci siamo sempre chiesti chi fosse e oggi un'ipotesi vuole che, in realtà, lo abbiamo avuto sotto gli occhi da sempre. Fin da bambini. Il solitario artista di strada noto come Banksy è Neil Buchanan di Art Attack? Così racconta una tesi che da ore sta facendo il giro della rete, incassando però la secca repsmentita dell'artista.

La replica di Neil

A lanciare l'indiscrezione sul web è stato un utente Twitter, che ha presto attirato l'attenzione e la curiosità degli utenti, convinti di aver svelato l'identità del misterioso street artist ed attivista politico, fino ad oggi associato (senza fortuna) a Robert Del Naja, frontman dei Massive Attack. Ma il buon Neil non ci sta: "Siamo stati sommersi da richieste durante il weekend sull’attuale storia che circola sui social", scrive sulla sua pagina web, "sfortunatamente questo sito web non ha le potenzialità per rispondere una ad una a tutte queste richieste, tuttavia possiamo confermare che non c’è alcuna verità nelle voci che circolano online".

Eppure gli indizi c'erano tutti. Non solo in tanti hanno ricordato come Neil fosse capace di realizzare grandi opere en plein air attraverso l'uso di tecnologie multimediali ad hoc, ma la teoria faceva notare come le opere di Banksy potevano essere state prodotte, location dopo location, di pari passo con le tappe toccate dai concerti di Buchanan e della sua band heavy chiamata Marsiglia. Ma erano solo suggestioni, a quanto pare.