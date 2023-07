Barbara D'Urso fuori da Mediaset, Karina Cascella difende la conduttrice: "È più trash il Gf"

Nella lista degli opinionisti scesi in campo a difesa di Barbara D'Urso, dopo la notizia del cambio conduzione di Pomeriggio Cinque (e non solo), c'è anche quello di Karina Cascella. Oggi imprenditrice e influencer, fino a qualche tempo fa era una presenza fissa nei format condotti da Barbara D'Urso e, a tal proposito, ha voluto dire la sua. Intervistata da Fanpage si è detta dispiaciuta per quanto accaduto: "Barbara è un po’ come una persona di famiglia - ha dichiarato - Non solo per me che ci ho lavorato, ma per il pubblico a casa".

Cascella, nata come opinionista a Uomini e donne, cerca di spostare l'attenzione su altro: "Non tutto deve per forza ricondurre a “l’hanno fatta fuori perché è trash” - sottolinea - Perché varrebbe anche per il GF e l’Isola dei famosi..."

E ancora: "Ho partecipato alla Buona Domenica di Maurizio Costanzo e alla domenica di Barbara d’Urso e a Live – Non è la d’Urso. Sono programmi di intrattenimento, anche leggeri. Trovo più trash vedere gente che si ammazza nella Casa del Grande Fratello per qualche briciola di visibilità. Per me è trash anche che un programma di cronaca nera approfondisca certi dettagli macabri. Un conto è fare informazione, un altro è tentare di fare audience su dinamiche private e, a volte, cruente".