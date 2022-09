Barbara D'Urso, l'assist per Giorgia Meloni: "Fuoriclasse, potrebbe fare una squadra giusta"

In una campagna elettorale agguerrita come questa, il sostegno di personaggi famosi può giocare un ruolo cruciale. Dopo l'endorsement di Chiara Ferragni per il centrosinistra, per il centrodestra arriva un assist inaspettato. A servirlo è Barbara D'Urso, che nonostante il suo ruolo da paladina dei diritti lgbt vede di buon occhio Giorgia Meloni.

La conduttrice, ospite a Dogliani per il Festival della Tv, intervistata dal vicedirettore de La Stampa Andrea Malaguti si è sbottonata: "Una delle mie battaglia è quella per i diritti civili e contro l'omofobia, quindi con la Meloni non combaciamo totalmente. Penso però che Giorgia Meloni sia una fuoriclasse". Le leader di Fratelli d'Italia è stata più volte ospite nei programmi di Barbara D'Urso che non si schiera apertamente dalla sua parte però ammette: "Non dico che voglio che vinca lei, ma vorrei una donna presidente del Consiglio di qualunque schieramento, di destra o di sinistra. L'importante è la squadra che farà, è una cazzuta, combatte da anni e potrebbe farne una giusta".

I rapporti con Mediaset

Durante l'intervista, Barbara D'Urso ha chiarito anche che i suoi rapporti con Mediaset continuano ad essere ottimi. A chi ha insinuato, tempo fa, che Piersilvio Berlusconi l'aveva cacciata, ha risposto adesso: "Dopo 15 anni torno a teatro, debutterò il giorno di San Valentino. La cosa divertente è che quando si è vociferato che io tornassi a teatro, può piacere o no, quando è uscita la notizia la gente ha pensato 'Mediaset ha cacciato la D'Urso ha calci in c***', ma così non è. Io faccio teatro e Mediaset non mi ha cacciato. Leggo questi giornali che fanno click e visualizzazioni e rido, potrei tranquillamente fare un tweet per smentire, lì ho 1milione di persone. O su Instagram ho 3milioni e dire 'Non è così'. Però taccio e sorrido perché penso: queste persone ossessionate da me che vita di me*** fanno?". Infine, a proposito del suo rapporto con Mediaset, ha detto: "Sono in esclusiva da 23 anni. Potrei anche tornare in Rai un giorno, chi lo sa. Continuerò a fare Pomeriggio 5, se ci dovesse essere un nuovo programma in prima serata Mediaset avrebbe la precedenza, le date dello spettacolo a teatro verrebbero spostate e le recupererei, già lo sanno".