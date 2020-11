Barbara d'Urso piange Stefano d'Orazio: "Sono disperata"

La morte di Stefano D'Orazio ha lasciato scosso il mondo della musica, ma non solo. Sono tanti gli amici del batterista dei Pooh che oggi piangono la sua scomparsa, increduli. Tra questi Barbara d'Urso, che su Twitter ha scritto: "Sono disperata. Un pezzo del mio cuore", condividendo una loro foto di qualche anno fa.

Le parole di Barbara d'Urso per Stefano D'Orazio: "Hai visto crescere i miei figli"

Tra loro un'amicizia profonda, come ha spiegato la conduttrice, sempre sui social, scrivendo un messaggio per lui: "Io per te ero 'Ursus' e tu per me 'Orazio'. Hai visto crescere i miei figli... Natali e Natali passati insieme... E non solo... Sei stato il primo a correre a Napoli un attimo dopo che il mio papà mi aveva lasciato. Mi hai voluto come testimone quando hai sposato Titti, che ti ama tanto. Ed ora come faremo? Come? Disperata. Punto".

Barbara d'Urso testimone di nozze di Stefano D'Orazio

Nel 2017 Stefano D'Orazio ha sposato la compagna Tiziana Giardoni dopo 14 anni d'amore. Testimone del musicista Barbara d'Urso, che raccontò il matrimonio in diretta davanti alle telecamere di Pomeriggio 5. D'Orazio aveva dichiarato: "L'anno prossimo compirò 70 annie ho sentito la voglia e il bisogno di mettere un sigillo all'amore che mi lega a Tiziana. Mi sposo perché amo Tiziana e sposandola le garantisco anche sicurezze che oggi non posso garantire".