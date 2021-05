Pippo Baudo: "Se avessi condotto il concertone avrei spento le telecamere su Fedez" (e boccia il Ddl Zan)

Si è preso qualche giorno per pensarci bene, aspettando si spegnesse l'infuocata polemica per poi ributtare benzina sul fuoco. Sul caso Fedez al concerto del Primo Maggio, Pippo Baudo è categorico: "Se avessi condotto io il concertone avrei spento le telecamere a Fedez durante il suo discorso. Per querelarlo è troppo tardi, equivarrebbe solo fargli il doppio della pubblicità".

Il conduttore ha le idee chiare sulla vicenda e difende a spada tratta la 'sua' Rai: "Ha esagerato. Poteva fare spettacolo, mentre fa ogni cosa per essere protagonista - ha detto ancora - E ha sbagliato a fare quel discorso in una sede che non era sua". Secondo Baudo l'unico errore commesso dalla Rai "è stato quello di non dire semplicemente che quel palcoscenico era il suo e a lei competeva l'autorizzazione". Dunque, chiedere il testo prima del concerto, per Pippo Baudo, non ha niente a che fare con la censura: "E' stato senza dubbio corretto. Se tu vieni a casa mia e io ti ricevo nel mio salotto, voglio sapere cosa ci vieni a fare. E poi gli argomenti che Fedez ha toccato sono complicati e non si può utilizzare il mezzo pubblico in maniera così indiscriminata. Bisogna stare attenti perché si ripercuote sulla società in modo divisivo".

Pippo Baudo sul Ddl Zan: "Quanto si prefigge è già previsto dalla nostra Costituzione"

Entrando poi nel merito del discorso di Fedez - e più in generale della battaglia mossa dalla comunità Lgbt e appoggiata da tanti artisti e personaggi del mondo dello spettacolo - per sollecitare l'approvazione in Senato del Ddl Zan, Baudo ha dichiarato: "Quanto si prefigge il Ddl Zan è già previsto dalla nostra Costituzione nei primi 12 articoli, quelli fondamentali. Lì si legge chiaramente - ha illustrato - al primo comma dell'articolo 3, che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, oltre che di condizioni personali e sociali. Il Ddl Zan è un raddoppio". Insomma, il conduttore boccia la legge su cui tanto si sta discutendo: "Abbiamo fra le più belle carte costituzionali del mondo, è inutile aggiungere un'altra legge che confonde le cose. La nostra Costituzione è perfetta ed è garantista al massimo. Il Ddl Zan è la complicazione delle cose semplici - ha concluso il conduttore - La vita che facciamo e, in particolare, la vita che conduciamo in Italia, ci ha dato tutte le marce che ci servono per vivere tutti insieme con tutte le diversità e le mentalità che si possono avere".