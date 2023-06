Domenica 18 giugno, durante un concerto a New York, della cantante americana di origine albanese Bebe Rexha, un uomo ha lanciato dalla folla un cellulare colpendo al volto l'artista durante l'esibizione. Il concerto è stato immediatamente interrotto e la donna è stata immediatamente medicata e trasportata d'urgenza in pronto soccorso, in quanto la ferita provocata necessitava di punti di sutura. Non è chiaro ancora chi abbia compiuto il folle gesto.

Continua a leggere su Today...