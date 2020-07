Benedetta Parodi su La7 con un nuovo programma di cucina: “I concorrenti sono cuochi incapaci”

Benedetta Parodi torna sulla rete che dal 2011 al 2013 aveva già ospitato i suoi menù: a partire dal 14 settembre, su La7 prenderà il via il nuovo programma ‘Senti chi mangia’ che la vedrà al timone ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì.

Di questa avventura professionale la conduttrice - che continuerà a portare avanti anche a ‘Bake off’ su Real Time – ha parlato in un’intervista al Corriere della Sera, anticipando qualche caratteristica dello show che si presenta decisamente diverso dagli altri programmi di cucina: “Abbiamo scelto non solo persone che non sanno cucinare, ma che hanno proprio a noia la cucina: sono incapaci, non sanno cos’è una padella. Li mettiamo ai fornelli guidati da due grandi chef che devono dimostrare la loro abilità proprio nel riuscire a far cucinare a distanza i concorrenti. È una chiave ironica, in contrasto con il trend che c’è in tv”. Gli chef professionisti sono Felix Lo Basso ed Eugenio Boer e i piatti preparati saranno poi giudicati critico culinario Andrea Grignaffini che Parodi ha definito “un perfetto giudice unico: autoironico, autorevole e misterioso il giusto”.

Benedetta Parodi cucinerà alla fine di ogni puntata

Conduttrice sì, ma anche ‘cuoca’ Benedetta Parodi che si metterà all’opera preparando una ricetta al termine di ogni puntata: “L’escamotage è preparare un nuovo piatto, completamente diverso, con gli avanzi della ricetta precedente, per veicolare il messaggio etico di cura per il cibo e invitare a non sprecare niente”, ha spiegato lei che la passione per la cucina ce l’ha sin da bambina, “prima con il rito del pranzo della domenica da mia nonna. Poi con le grandi cene di mia mamma, una donna mondana che amava ricevere in casa”.