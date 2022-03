Molestie sessuali, Bill Cosby resta libero

Bill Cosby resta libero. La Corte Suprema di Washington ha rifiutato di prendere in esame il ricorso della procura della Pennsylvania contro l'ultimo appello che aveva portato, poco meno di un anno fa, alla scarcerazione dell'attore per vizio di forma nel processo che lo vedeva imputato per molestie sessuali.

A luglio del 2021 la Corte Suprema della Pennsylvania aveva cancellato la precedente sentenza di primo grado affermando che il procuratore avrebbe dovuto rispettare un accordo stipulato dal suo predecessore di non portare Cosby davanti al giudice. I giudici di Washington non hanno spiegato perché hanno deciso di non affrontare il caso.

L'accusa

Bill Cosby fu accusato di violenza sessuale ai danni di una donna, Andrea Constand. I fatti risalgono al 2004. Constand, ex dirigente del team di basket della Temple University a Philadelphia, aveva sostenuto di essere stata abusata da Cosby. Il comico, star dei Robinson, l'avrebbe prima drogata nella sua casa vicino Philadelphia e poi avrebbe approfittato di lei. Il primo processo, nel 2017, si concluse in un nulla di fatto: i membri della giuria non riuscirono a prendere una decisione all'unanimità su nessuna delle tre accuse di molestie sessuali aggravate mosse contro l'attore. L'anno dopo, invece, Bill Cosby venne dichiarato colpevole di tutti e tre i capi e condannato a 10 anni di reclusione. L'estate scorsa il rilascio per vizio di forma.