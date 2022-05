Blake Lively al Met Gala e quel dettaglio che ricorda Gossip Girl

“Buon giorno Upper East Siders. È Gossip girl che vi parla, la vostra unica fonte di informazioni sulle scandalose vite dell'elite di Manhattan. La Top Story sulla mia home page? Serena Van Der Woodsen, la numero uno, la preferita da tutti, è appena tornata dopo una lunga e misteriosa assenza. Ci sei mancata, S!”

A molti sarà venuta in mente questa battuta di Gossip Girl con l’iconica scena alla stazione di Manhattan ammirando il look di Blake Lively al Met Gala 2022.

L’attrice non delude mai con le sue apparizioni in quello che è stato definito il "Super Bowl della moda”, dove questo anno ha rivestito una posizione privilegiata, essendo una delle co-conduttrici dell'evento insieme al marito, Ryan Reynolds.

Se Serena Van Der Woodsen ha vissuto nell'alta società newyorkese negli anni 2000 del 21° secolo, il dress code del galà ci riporta alla fine del 19° secolo. Questo il tema scelto per il Met Gala in concomitanza alla mostra che apre questi giorni al Met Museum, "In America: An Anthology of Fashion”, un’esibizione che ripercorre la moda americana dal 1776 al 1973.

Tante le star che hanno calcato il red carpet, da Chiara Ferragni in compagnia di Fedez a Kim Kardashian. Blake Lively è stata una delle mattatrici delle scorse edizioni del gala, ma inaspettatamente anche questa volta è riuscita a conquistare il pubblico con un look mozzafiato.

L’abito firmato Versace e quel dettaglio che strizza l'occhio a Gossip Girl

L’attrice è arrivata a braccetto del marito con indosso un abito firmato Atelier Versace , una creazione di alta sartoria trasformabile. Come base un vestito stile bustier con ricami in cristalli, pelle metallizzata e paillettes, con un fiocco oversize color rame con tanto di guanti abbinati.

Lively però ha sorpreso i fan mettendo in atto una vera e propria performance: sciogliendo il fiocco questo si è tramutato in sopragonna in duchesse turchese con spruzzi di lame tricolore. Una metamorfosi che intende rispecchiare la trasformazione della Statua della Libertà dall’iniziale color bronzo all’attuale tono verde dovuto al processo di ossidazione.

E proprio lo strascico dell’abito custodiva un dettaglio particolare che non è sfuggito ai fan di Gossip Girl: illustra infatti una mappa celeste ispirata alle dodici costellazioni zodiacali presenti sul soffitto del Grand Central Station di New York. I fan del teen drama in visibilio sui social, hanno infatti ricordato come la stazione sia profondamente legata al personaggio di Serena rievocando la famosissima prima scena di Gossip Girl, in cui la it girl interpretata da Blake Lively fa la sua prima apparizione proprio alla Grand Central. Per illuminare il look Blake ha scelto un diadema e degli orecchini firmati Lorraine Schwartz . Ecco l'omaggio definitivo alla città che ha regalato felicità e notorietà all’attrice californiana.