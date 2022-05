Boiler Summer Cup: la (vergognosa) challenge di TikTok che sfotte le ragazze in sovrappeso

Si sa Tik Tok negli anni è stato spesso teatro di challenge al limite del bullismo. Nelle ultime settimane una nuova assurda sfida spopola nel social dei più giovani e questa volta nel mirino ci sono le ragazze sovrappeso. Le regole della challenge prevedono infatti di adescare in discoteca le ragazze più in carne, per poi postare un video sbeffeggiante sui social, sfidando gli altri ragazzi a fare altrettanto.

Le regole della challenge

Più la ragazza è in carne maggiore è il punteggio ottenuto come indica il regolamento postato da un profilo su Tik Tok. Ovvero: 80-90 kg vale un punto, 90-100: 2 punti, 100-110: 3 punti, oltre i 110 ben 5 punti. Punti extra “se non si lava e puzza di bacon marcio”, si legge in un profilo. “Ho toccato una boiler di 130 kg”. “Io non riesco ad andare oltre i 70 kg”. “Quella mi sembra una da 100/110”. È questo il tenore dei commenti che i ragazzi corredano ai video, in cui si mostrano intenti a ballare con ragazze ignare di essere riprese. Clip in cui non mancano risatine o accompagnate da canzoni canzonatorie che alludono al cibo. Ogni video è sempre presente l’hashtag #boilersummercup , mentre è già nato il profilo ufficiale della sfida. Mentre su TikTok arrivano i video di contro-risposta di utenti indignati da questa sfida che inneggia al bodyshaming, al contempo nuovi contenuti relativi alla boiler summer cup pullulano sui social. Giovani che tentano di adescare ragazze con del bacon, o che postano foto di pacchetti di patatine vuote scrivendo: “Un boiler ha fatto razzia”.