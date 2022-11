Bufera su "Balenciaga": bambini immortalati con oggetti fetish, spot ritirato

Dopo le polemiche esplose nei giorni scorsi, Balenciaga ritira la campagna Objects. La decisione è giunta dopo le numerose critiche in merito alla pubblicazione delle immagini che ritraevano bambini circondati dagli oggetti dal sapore fetiche. A colpire gli utenti, in particolare, lo zaino impreziosito da un orsetto che indossa un outfit sadomaso. Un accostamento che molti hanno ritenuto fuoriluogo e che, a quanto pare, è risultata poi eccessiva anche a Demna Gvasalia, direttore creativo della maison.

L'annuncio è arrivato attraverso alcune Instagram Stories pubblicati dalla maison. "Abbiamo rimosso la campagna da tutte le nostre piattaforme. Lo zainetto Plush Bear non avrebbe mai dovuto essere ritratto tra le mani di un bambino. Porgiamo le nostre scuse a chi si è sentito offeso", si legge. "Ci scusiamo per aver pubblicato immagini disturbanti. Stiamo prendendo la faccenda seriamente e intraprenderemo un’azione legale contro i responsabili di questo set per aver incluso nella campagna accessori mai approvati. Condanniamo fermamente l’abuso dei minori in qualsiasi forma".