C'è posta per te, Assunta torna a chiedere perdono alla figlia: la busta ora si apre

La quarta storia raccontata nell’ultima puntata di “C’è posta per te” di questa stagione ha per protagonista Assunta, che era già stata in studio qualche settimana fa. Lei si era presentata per riallacciare i rapporti con sua figlia Emanuela, che aveva però deciso di chiudere la busta.

La donna anni fa aveva lasciato non solo il marito, ma anche Emanuela e suo fratello Antonio alla suocera, che le aveva permesso di vederli solo raramente. Proprio per questo recuperare per Emanuela era impossibile, al punto tale da decidere di chiudere la busta. Ora avrà cambiato idea? Al suo fianco c’è anche il marito, Salvatore.

Assunta vuole chiedere ancora perdono a Emanuela

Assunta ammette nuovamente i suoi errori e sottolinea di essere rimasta colpita una frase che l'altra volta aveva pronunciato sua figlia, che aveva ammesso di non provare più niente per la mamma. Stare lontana da Emanuela per lei è impossibile, proprio per questo le chiede almeno di prendere insieme un caffè. A quel punto in studio viene portato un tavolino con tre sedie, come per simulare l'incontro tanto sognato.

Emanuela sostiene però di essersi sentita infastidita perché la mamma le aveva scritto dopo la puntata, non rispettando i suoi tempi. Lei, infatti, si era detta disponibile a un possibile chiarimento, ma solo in privato. “Per me è stata una bomba, non avrei mai immaginato di trovarmi in questa situazione” - sono le sue parole.

Maria prova a fare da mediatrice: “Il caffè è un modo per rientrare in punta di piedi nella tua vita, non necessariamente come madre, ma come una che conosci”. Solo successivamente, lei avrebbe potuto decidere come comportarsi e se tornare a considerla sua mamma.

La conduttrice racconta che Assunta si era presentata senza dire niente a nessuno a casa, solo successivamente aveva confessato tutto ai suoi figli, Antonio e Fabrizio, quest'ultimo figlio dello stesso padre di Emanuela. Lui aveva comunque provato a rassicurarla, invtandola a non mollare.

Emanuela appare però piuttosto scettica e non sembra essere disposta a mettere da parte il passato. A quel punto è il marito, Salvatore, a intervenire e a invitarla a provare ad accettare quell'invito, nonostante sia consapevole di quanto sia testarda. Alla fine però la sua intermediazione e quella di Maria De Filippi si rivelano vincenti. Emanuela accetta di aprire la busta.