C’è Posta per Te riparte con il ringraziamento di Maria e i ragazzi di Mare Fuori

“Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto”.

La prima puntata di C’è Posta per Te, che segna il ritorno dello show del sabato sera guidato da Maria De Filippi dopo il grave lutto personale che l’ha colpita, con la morte del marito Maurizio Costanzo, si apre con questo sentito ringraziamento al pubblico, che è stato vicino alla conduttrice e alla sua famiglia in un momento così difficile, firmato semplicemente ‘Maria’. Parole semplici ma intrise di affetto e sincera gratitudine per tutto il sostegno ricevuto in questi giorni di sofferenza.

Le emozioni tornano quindi da subito protagoniste nello studio del people show, e proseguono con la prima storia e i primi super ospiti: i ragazzi del cast della serie Mare Fuori, giunta alla sua terza stagione e capace di diventare un vero e proprio fenomeno mediatico, soprattutto tra i giovanissimi. Carmine Recano, Kishan Wilson e Giacomo Giorgio aiutano Cristina a fare una sorpresa a suo marito Carmine.

La storia di Cristina e Carmine

Lei è una ragazza che ha tante ansie e vede il suo uomo forte, mentre lei ha sempre paura di perderlo. Qualche anno fa, una domenica delle palme, loro escono, lui ha dolore a un fianco e bruciore agli occhi. Spunta un ematoma sul fianco e vanno al pronto soccorso, dove lo rassicurano. In realtà, di lì a qualche ora si scopre che quell’ematoma è dovuto a una forma di leucemia fortissima. Lei è sempre forte, fiduciosa e coraggiosa, capace di infondere al marito la forza per guarire. Lui guarisce e ritorna alla sua vita, ma lei a quel punto ha paura di tutto per lui e vive nella paura di perderlo da un momento all’altro.

Quando Carmine entra, la lettera che gli dedica Cristina è piena di amore: ripercorre la loro storia, e si scusa per essere stata troppo apprensiva. Infine gli promette di impegnarsi a tornare libera da quella paura che l’ha paralizzata per tanto tempo per ritornare ad essere felici insieme, dopo tante difficoltà.

Gli attori di Mare Fuori e le sorprese per Carmine e Cristina

Per dare il via a una nuova vita di sorprese entrano in studio gli attori del cast di Mare Fuori. Carmine Recano dice a Carmine che può essere sicuro di avere una fortuna nella vita: avere una donna che lo ama e ha paura di perderlo, mentre Kishan Wilson fa i complimenti a Cristina per la sua forza. Giacomo Giorgio: “Cristina, andate insieme a prendervi quel ‘mare fuori’ che vi aspetta!’

Arriva poi un bel regalo, un viaggio per le isole Lofoten e dei ricordi dal set della serie tanto amata da marito e moglie: un cd e un copione originale della prima puntata. E infine, arriva l’invito sul set della quarta stagione al via a maggio.