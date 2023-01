C’è Posta per te, per Valentina e Corrado il lieto fine è la busta chiusa

Tra le diverse storie raccontate nel people show di Canale 5 sabato 28 gennaio, quella di una coppia di Noto che non riesce a trovare la strada per riappacificarsi nemmeno con l’intervento di Maria De Filippi, non lascia troppo l’amaro in bocca anzi forse dà ai protagonisti un’opportunità per ricominciare.

A chiedere l’aiuto di C’è posta per te è Valentina, una moglie che arriva negli studi televisivi con il capo coperto di cenere. E’ successo che il marito ha scoperto che chattava con un altro uomo. Non è mai passata alle vie di fatto, ma la cosa è stata presa da lui come un vero e proprio tradimento e così se ne è andato di casa lasciandola.

Lei, nello studio di C’è Posta per Te, ricostruisce la loro storia d’amore: si sono conosciuti giovanissimi, subito fidanzati, poi sposati, figli. Descrive in questi termini il marito: “è un uomo all'antica ed è convinto che la donna quando si sposa deve essere moglie e madre, punto".

Per questo, secondo quanto detto da Valentina, l’uomo non apprezza che la moglie voglia studiare e laurearsi, lavorare o uscire con le amiche o con la madre (“evitavo di dirti che uscivo con le amiche la sera, perché sapevo come la pensavi, per non togliere tempo a te”cit.).

La storia di Valentina e Corrado

Il mancato appoggio alla sua voglia di autonomia è la spiegazione che la donna si dà per aver iniziato a chattare con un altro uomo.

“Con quella persona ci parlavo, mi faceva stare bene, ma non ho mai scritto che volevo abbandonare te o la nostra famiglia” dice la donna al marito Corrado, arrivato in studio da Noto per scoprire chi lo aveva mandato a chiamare.

Lui è rigido, gelido, fermissimo sulla sua posizione di uomo ferito nell’orgoglio. Eppure, racconta la moglie che, da due mesi, i due hanno ricominciato a vedersi, e che tutte le sere,lui torna a casa a trovare i figli e poi finisce ad avere rapporti con lei, che non vuole a questo punto più essere l’amante del marito, ma riconquistarlo come moglie.

“Quello che voglio è lui”. Dice la donna accorata. “Non voglio che la mia famiglia si rompa e non voglio diventare l’amante di mio marito. Adesso mi manca tutto di te anche le nostre litigate, i nostri abbracci, la nostra intesa” E continua: “Sono qui a chiedere scusa a te e alla tua famiglia, a dirti davanti a tutti che questi mesi ci siamo parlati e finivamo sempre ad amarci, ma io non voglio fare l’amante. Siamo ancora marito e moglie. Ti chiedo di perdonarmi, di ritornare a casa”.

Lui nega di averle negato l’appoggio nei suoi progetti di studio e di lavoro, e taglia corto: “Quando ho scoperto determinate situazioni mi ha fatto male. Ho provato a essere un ottimo padre e un buon marito. I miei genitori hanno fatto 50 anni di matrimonio, una cosa bellissima ma sempre più rara. Quando ci sono dei problemi bisogna mettersi a tavolino e parlarne” dice ragionevolmente Corrado, che poco dopo, quando la conduttrice prova a fargli dire che, se tutte le sere torna dalla moglie un motivo ci sarà, lui, chiuso nel suo orgoglio fa capire che il motivo è ‘fisico’.

Mentre Corrado continua a dire che non ha più fiducia, non crede più alla moglie che da parte sua continua a supplicarlo di ripensarci e a chiedere perdono inaspettato arriva il lieto fine. Lui, alla domanda di Maria De Filippi se aprire o no la busta e quindi riconciliarsi con la moglie risponde: “Per adesso no”. E lei in uno scatto di orgoglio prende una gran decisione: “Niente ‘per adesso’: se si chiude si chiude”.

La busta rimane chiusa.