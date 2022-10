Eleonora Giorgi cade rovinosamente a terra (e di faccia) in diretta tv, il video è virale

Eleonora Giorgi è stata protagonista di una brutta caduta in diretta tv. L'attrice 69enne, infatti, è finita a terra di faccia inciampando nello studio di Italia Sì, il programma d Rai 1 condotto da Marco Liorni. Al suo ingresso in studio, ospite della puntata di ieri, la mamma di Paolo Ciavarro, ha messo male il piede facendo un rovinoso capitombolo che ha subito fatto allarmare tutti, in primis il padrone di casa Marco Liorni che ha testimoniato in prima fila alla caduta.

A tradire la Giorgi, che stava facendo il suo ingresso trionfale in studio presentata da Liorni, è stato un gradino che, dall'emozione, non ha visto e che le è stato, quindi, fatale facendola finire faccia a terra.

Per fortuna l'attrice si è subito rialzata e sembra non aver riportato particolari problemi avendo avuto il riflesso di proteggersi mettendo le mani avanti durante la caduta. Nel momento del tonfo lo studio si è gelato e il pubblico che stava applaudendo si è fermato improvvisamente preoccupato per l'attrice che sembrava essersi fatta parecchio male a prima vista.

“Non mi sono fatta niente!”, ha poi specificato Eleonora rialzandosi come se nulla fosse accaduto. A quel punto, la Giorgi, l'ha buttata sul ridere: "Ho guardato te, Marco e sono rimasta abbagliata, adesso i miei figli mi sfotteranno perché lo metteranno su Instagram". Dopotutto la Giorgi non aveva tutti i torti e il video della sua caduta, in poco tempo, è diventato virale.