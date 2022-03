Cannavacciuolo resta a Masterchef: "Ho firmato per altre due stagioni"

Antonino Cannavacciuolo riporta in tv 'Cucine da Incubo' con una speciale anteprima del primo episodio in onda giovedì 31 marzo, alle ore 20, su Sky Uno e Now. La presentazione della nuova stagione è stata l'occasione per lo chef pluristellato di smentire anche le voci su un suo possibile addio a Masterchef: "Tutte bugie, ho firmato per altre due stagioni" assicura.

Dopo oltre due anni di stop, la nuova edizione di 'Cucine da incubo' andrà in onda dal 3 aprile, ogni domenica per sei settimane, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now. "Avevo bisogno di una pausa dal programma - ammette - ma tornare per questa nuova stagione è stato bello, 'Cucine da incubo' mi fa stare bene". Titolare di Villa Crespi, Cannavacciuolo aprirà presto un nuovo locale in Toscana. Le nove attività aperte dallo chef in tutta Italia danno oggi lavoro a ben 250 persone. Nel corso delle sei puntate Cannavacciuolo (5 Stelle Michelin) girerà l’Italia partendo da Como e arrivando fino in Salento passando per la provincia di Viterbo, Bologna, la parte settentrionale della Calabria e infine Roma. "Miracoli non ne faccio, io do consigli - continua lo chef -. Tutti pensano che aprire un ristorante sia semplice, ma è un lavoro davvero pesante. Prima di saper cucinare serve avere grande spirito imprenditoriale, attenzione alla spesa e al risparmio, soprattutto di questi tempi. Spesso vedo molti ristoratori mettere i soldi nel cassetto pensando siano loro, ma non è così, tanti si ritrovano a vivere alla giornata. Il vero guadagno è la ricerca ma al primo posto in un ristorante devono sempre esserci le persone".