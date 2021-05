Carla Fracci, il figlio racconta gli ultimi istanti: "Nessuna parola, ma sguardi d'amore per me e mio padre"

Carla Fracci ha combattuto fino all'ultimo contro il tumore che l'aveva colpita, ma in silenzio, senza dichiarazioni pubbliche, circondata dall'affetto del marito Beppe Menegatti e del figlio Francesco, vicino a lei fino all'ultimo.

La situazione è precipitata negli ultimi giorni, poi come un fulmine a ciel sereno, ieri mattina, la notizia della sua morte. "C'è stato un rapido peggioramento ed è volata via" spiega Francesco Menegatti al Corriere, raccontando gli ultimi istanti della madre: "Non parole, ma sguardi pieni di profondo amore per me, per mio papà Beppe, per la collaboratrice storica Luisa Graziadei, per mia moglie Dina e per i suoi nipoti, Giovanni e Ariele".

Un'étoile straordinaria, icona mondiale della danza, ma per Francesco prima di tutto era una mamma eccezionale: "Ci ha lasciato con la convinzione di aver fatto del bene, credo fosse fiera di averci reso persone serie con solidi principi. Una raccomandazione che mia madre ripeteva, ed è significativo del suo carattere - continua il figlio di Carla Fracci - era di rimanere fedeli agli aspetti più semplici della vita. Ricordava con orgoglio la sua infanzia trascorsa a governare le oche nella campagna del cremonese. Non si è mai montata la testa, nonostante la ribalta". Infine, sulla decisione della ballerina di tenere la malattia per sé e la partecipazione, lo scorso gennaio, a due masterclass alla Scala: "Non ha lasciato trasparire nulla, aiutata forse dalla grande energia che le davano i giovani. Quasi sentisse di dover trasmettere un sapere prezioso. Anche se non condivideva la deriva di alcuni valori, ha creduto fino alla fine nel talento giovanile e nel nostro Paese, per cui provava un sentimento di appartenenza".