Carlo Verdone fa 70 anni, il video commosso: "Ho dedicato tutta la vita al mio pubblico"

70 anni, 40 da protagonista del cinema italiano. Carlo Verdone taglia un traguardo importante e raccoglie la stima e l'affetto di tutti. Colleghi, fan, amici, chiunque lo ha conosciuto, ci ha lavorato, o ha semplicemente guardato i suoi film, oggi ringrazia l'attore e regista per il suo lavoro, ma soprattutto per il racconto che è riuscito a fare - davanti e dietro la macchina da presa - di Roma, dei romani, e delle sfaccettature di un intero Paese. Per molti l'erede naturale di Alberto Sordi, un paragone che gli è sempre pesato molto e dal quale - con grande umiltà, anche se ne avrebbe tutti i meriti - continua a volersi discostare, anche se col suo grande predecessore di punti in comune ce ne sono parecchi. Il primo fra tutti, l'amore per il pubblico.

Carlo Verdone: "Il vostro affetto è il regalo più bello"

Al suo pubblico Verdone dedica le prime parole da settantenne. In un video pubblicato sui social, l'attore romano ringrazia commosso per tutto l'affetto ricevuto in questi giorni: "Se mi chiedete qual è il più bel regalo che ho ricevuto, io rispondo il vostro affetto. È stato enorme, un'onda meravigliosa che da diversi giorni mi sta avvolgendo. Grazie a tutti voi per la carica che mi avete dato, per il sostegno. Sappiate che voi mi volete bene, ma anche io ne voglio a voi perché ho dedicato tutta la mia vita al mio pubblico e voi siete il mio pubblico. Grazie di cuore, vi voglio bene".

Il presidente Mattarella telefona a Verdone

A fare gli auguri a Carlo Verdone anche la massima carica dello Stato. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli ha telefonato questa mattina. Nel corso della telefonata, il Capo dello Stato lo ha ringraziato per quanto ha donato in quasi cinquant'anni di carriera all'arte cinematografica e agli italiani.

Messaggi di affetto sono arrivati anche dalla Roma, la sua squadra del cuore, dalla sindaca Virginia Raggi, e ancora tanti altri colleghi, tra cui Ornella Muti, che ha condiviso con lui diversi set. Sul profilo Instagram dell'attrice uno scatto del film 'Io e mia sorella'.