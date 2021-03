Eddie Murphy "mette la faccia" sul Casinò di Sanremo (e altri 4 monumenti) per promuovere il suo nuovo film

"Il Regno di Zamunda ha annunciato oggi che Sua Altezza Reale, Re Akeem Joffer, ha acquistato cinque monumenti di rilievo in tutta Europa per celebrare l'arrivo de Il Principe cerca figlio su Amazon Prime Video": è il testo del singolare messaggio rivolto "ai rappresentanti della stampa mondiale" per promuovere il nuovo film con Eddie Murphy in uscita oggi, venerdì 5 marzo, sulla piattaforma di streaming di Amazon.

La "lista della spesa" immobiliar-culturale del Principe interpretato da Murphy comprende 5 edifici e luoghi monumentali d'Europa: la National Gallery di Londra in Inghilterra, la Hofbräuhaus di Monaco di Baviera in Germania, il Petit Palais di Parigi in Francia, il Teatro Real di Madrid e anche il Casinò di Sanremo.

Una mossa di marketing di Amazon, che non ha certo badato a spese per pubblicizzare l'attesissimo sequel del film cult degli anni '80: basti pensare a quanto deve essere costato occupare la facciata del Casinò di Sanremo nel pieno dello svolgimento del Festival 2021.

Se non avevate ancora sentito parlare di Il Principe cerca figlio, qui sotto potete vedere il trailer.

Le immagini del Casinò di Sanremo e degli altri monumenti con la faccia di Eddie Murphy

Date un'occhiata alle immagini dei palazzi "occupati" dalla promozione de Il Principe cerca figlio, da oggi in streaming su Amazon Prime Video.