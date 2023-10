Cecilia Cantarano, la creator si racconta: "Dopo un anno difficile, parlo di salute mentale. Dovrebbe arrivare nelle scuole"

Tre milioni e mezzo di follower su TikTok e altri 1.1 milioni su Instagram. Lei è Cecilia Cantarano, content creator nata a Roma 23 anni fa. I social sono il suo lavoro: "Quanto guadagno? Ci vivo. Comunque io sono una che risparmia, non mi piace neanche ostentare. Oggi questo lavoro c'è, domani chi lo sa", ha raccontato nell'intervista a Today.it.

Com'è nato il tuo lavoro e come ti definisci?

"Non sono una tiktoker, mi definisco content creator, mi suona meglio. Ho iniziato 5 anni fa, però io l'ho sempre fatto tendenzialmente, montavo video magari senza pubblicare. Non pensavo che sarebbe diventato un lavoro, sono stata particolarmente brava o fortunata. Appena inizi è difficile. Fortunatamente non ho mai avuto pregiudizi da parte dei brand, perché avevo le aspettative talmente basse che ogni azienda che mi contattavano mi sembrava grandioso".

E dalle persone, invece?

"Sì, dagli altri sì, soprattutto all'inizio perché quando diventi popolare in qualche modo ti odiano, anche se fai le stesse cose di prima. Ti prendono in giro, dicono che è cringe".

I tuoi genitori ti hanno sostenuta?

"Sì. Papà lavora in RAI, mamma è un'artista, fa mostre, quadri, installazioni, vabbè è una pazza (ride, ndr). Insomma, sono cresciuta un po' nell'ambito artistico".

E nel tuo futuro cosa vedi? La recitazione ad esempio?

"Mi piacerebbe molto, diciamo ho tante passioni. Io ho studiato grafica pubblicitaria, quindi anche quel percorso mi piace, ho provato anche a cantare ("Adesso Mi Diverto" conta più di 11.5 milioni di streams su Spotify, ndr), magari ricomincerò".

In uno dei tuoi ultimi video hai parlato di salute mentale, di ansia fortissima e del dolore che "è dolore a tutte le età". Che messaggio volevi mandare?

"Per me era molto importante sottolineare il fattore età: mi seguono anche i genitori che controllano i telefonini dei bambini che mi seguono. Io ad esempio ero piccola, i miei non hanno preso sottogamba il mio problema, altrimenti sarei arrivata a 20 anni con dei problemi".

Adesso c'è più consapevolezza rispetto a qualche anno fa?

"Non voglio additare, ma diciamo che adesso andare in terapia, ad esempio, è una cosa sdoganata. Non credo che ora ci siano tanti giovani con tanti problemi, anche prima era così. Solo che adesso se ne parla mentre prima no".

Cosa si potrebbe fare ancora?

"Educazione nelle scuole, per insegnare ai più piccoli come gestire le emozioni e conoscere i propri sentimenti. Io ad esempio sto seguendo un progetto adesso".

Di cosa si tratta?

"Si chiama Itaca Lab, è un percorso di formazione per noi creator che si pone l'obiettivo di formarci sul disagio psichico per condividere le esperienze in modo consapevole, verso una community molto attenta a queste tematiche. Veniamo educati a parlare di queste tematiche sui social".

Qual è il tuo target di riferimento e senti una responsabilità nei loro confronti?

"Il mio target si è molto ampliato, quando ho iniziato erano più piccoli. Crescendo io sono cresciuti anche loro, adesso mi fermano persone più grandi. La responsabilità? Me la prendo da sola, ma non credo che un influencer o un creator abbia il dovere di educare il pubblico, quello ce l'ha un genitore con il figlio. Certamente io so di avere un piccolo potere mediatico e se posso fare solo un passetto non vedo perché non farlo".

Ci sono cose che hai registrato ma poi non hai pubblicato?



"Tendenzialmente pubblico quasi tutto, però pensandoci ci sono dei video non postati".

Un esempio?

"Lo scorso anno, un anno brutto, volevo postare cose con delle scritte ma le rileggevo e non mi sembravano costruttive. Erano contenuti disfattisti e quindi li buttavo. Se non posso essere d'aiuto, allora non dico niente. È come se mi fossi auto-censurata".

Di cosa parlavi?

"Ad esempio della caduta dei capelli. Ho avuto l'alopecia da stress. Però poi mi sono detta: 'Ma pensa a tutte quelle persone che ci soffrono sempre oppure a chi non ha i capelli per altri motivi'".

Come hai vissuto quel periodo?

"All'inizio pensavo di aver fatto una decolorazione che me li aveva rovinati tanto. Passavano i mesi e mi rendevo conto che perdevo i capelli dalla base. Per fortuna adesso li ho e sono folti".

Chi ti ha aiutata?

"Due mie amiche".

Il punto più alto del tuo lavoro, invece? Dove ti sei sentita maggiormente realizzata?

"Lo scorso anno quando sono andata a Sanremo per intervistare alcuni cantanti".

Chi ascolti?

"Elodie, Noemi. Ma non ho un cantante preferito".

Holden, invece, ti piace? (L'ex fidanzato ora ad Amici)

(Sorride, ndr). "Non seguo i talent, chiaramente so che quest'anno c'è lui".

In che rapporti siete rimasti?

"In nessun rapporto, ma mi hanno detto che sta andando bene, gli faccio il mio in bocca al lupo".