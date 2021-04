Helen Mirren "muchacha imunizada" nell'esilarante video con Zalone: così il comico invita a vaccinarsi

Dopo 'Immunità di gregge', tormentone della quarantena, un anno fa, Checco Zalone torna con una nuova hit della pandemia. 'La vacinada' è la canzone spagnoleggiante con cui il comico pugliese invita a vaccinarsi, per la propria salute e per quella degli altri, e lo fa calando l'asso dalla manica. Protagonista dell'esilarante video - girato in Salento - è Helen Mirren.

L'attrice inglese, premio Oscar per 'The Queen', ha una masseria a Lecce ed è proprio qui che il viandante Zalone si ferma per chiedere informazioni, cedendo al fascino della "muchacha imunizada". Un susseguirsi di battute e doppi sensi che coprono di ilarità un momento importante come questo, in cui grazie al vaccino si potrebbe finalmente scrivere la parola fine all'emergenza.

Helen Mirren e Checco Zalone sono una coppia esplosiva, testimonial di diritto della campagna vaccinale. "Sono una grande fan di Checco Zalone - aveva detto tempo fa l'attrice - L'ho scoperto guardando un suo film sull'aereo. E' divertente ma anche dotato di un grande cuore, mi piacerebbe tanto lavorare con lui". Eccola accontentata.

Il video di Checco Zalone con Helen Mirren