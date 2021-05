Riccardo Facchini della Prova del Cuoco adesso è Chloe: "Mi sono sempre sentito una bambina"

E' stato un percorso lungo e complesso quello intrapreso due anni e mezzo fa da Riccardo Facchini, chef della Prova del Cuoco per diverse edizioni - da quelle di Antonella Clerici fino ad Elisa Isoardi - che si è spogliato di un corpo che non sentiva suo fino a diventare una donna.

Oggi è Chloe e lo annuncia su Instagram, senza nascondersi più: "Negli ultimi mesi ricevevo messaggi che mi chiedevano come mai fossi così cambiata - si legge nel post, accanto ad alcuni scatti - Capelli biondi, faccia più tonda. Sin da piccolo mi sono sempre sentito una bambina. Ho iniziato il mio percorso di transizione due anni e mezzo fa ed ora mi sento pronta per fare l'ennesimo ed ultimo coming out con voi che mi avete seguito con affetto per anni alla prova del cuoco". Chloe oggi è una donna risolta, felice e anche innamorata: "Alcuni di voi non approveranno la mia scelta, ma sono convinta che chi mi ha apprezzato come Riccardo continuerà a farlo con altrettanto amore anche in questo momento - ha scritto ancora - Ora sono Chloe e sono orgogliosa in quanto donna transgender e fiera di avere accanto a me un uomo con la 'U' maiuscola che mi ha supportato e sopportato in questi anni, insieme a tutta la sua famiglia, agli amici cari e colleghi di lavoro".

Parole sincere e profonde che raccolgono un grande affetto sui social. Sono tanti i messaggi per Chloe, tra cui anche quello di Antonella Clerici che lascia un cuore alla persona che una volta chiamava 'Riky'. "Cara Chloe, noi ti si voleva bene prima e te ne vogliamo ancora come e più di prima. L'importante è vederti e saperti felice. Sii orgogliosa sempre" ha scritto Luisanna Messeri, sua ex collega alla Prova del Cuoco.

Il post di Chloe