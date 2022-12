Chef Rubio denunciato da Liliana Segre per minacce online

La senatrice a vita Liliana Segre ha presentato 24 denunce per minacce online. Messaggi di "odio, spesso di carattere antisemita e contenenti auguri di morte" che ignoti avrebbero fatto pervenire negli ultimi mesi alla senatrice tramite social e via mail.

Tra i 24 denunciati c'è anche Gabriele Rubini, noto come Chef Rubio, ex giocatore di rugby e cuoco, famoso per aver condotto programmi come "Unti e bisunti" e "Camionisti in trattoria", ma anche per le polemiche sollevate sui social e i suoi post spesso offensivi. Lo scorso aprile Rubio aveva attaccato la senatrice a vita definendo "vergognoso" il "silenzio sistematico" su quella che lui stesso bollava come "pulizia etnica" contro i palestinesi nello stato di Israele.

Circa un mese fa, Liliana Segre aveva annunciato di essere pronta a querelare un no vax che le avrebbe augurato la morte. "La vita - aveva detto la senatrice parlando al forum nazionale delle donne ebree d'Italia - mi ha insegnato a essere libera e senza paura nonostante io sia la più vecchia d'Europa obbligata alla scorta per tutti gli insulti e gli improperi e le minacce di morte che mi vengono fatte anche perché sono vaccinata, e non sono una no vax". Segre aveva quindi annunciato l'intenzione di fare causa "a questa persona" perché "per tanto tempo sono stata in silenzio su queste persone che mi insultano" e "poi è anche cattivo augurarmi la morte a 92 anni".