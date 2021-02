Chiara Ferragni rompe il silenzio dopo il pasticcio di Fedez: "È vivo"

Il rapper non ha ancora commentato il clamoroso errore che gli stava per costare la squalifica a Sanremo. Ci pensa sua moglie a sdrammatizzare sui social

Sono tre giorni che il profilo Instagram di Fedez è inattivo (a parte una storia in cui invita ad ascoltare la nuova puntata del suo podcast Muschio Selvaggio). Dopo l'ultimo post che gli stava per costare la squalifica a Sanremo - ha pubblicato un video in sala prove in cui si sentiva qualche secondo della canzone con cui è in gara insieme a Francesca Michielin - il rapper si è trincerato dietro a un insolito silenzio.

I suoi follower, abituati a seguirlo dalla mattina alla sera in ogni momento della giornata, sono a bocca asciutta da giorni ormai e si domandano quanto dovranno aspettare ancora prima di rivederlo sui social, dove conta oltre 11 milioni di seguaci. In suo soccorso arriva la moglie Chiara Ferragni, che condivide una sua foto tra le storie e fa sapere: "È vivo ma gli è venuta la febbre (no Covid grazie a Dio)".

Nella foto si vede Fedez sul divano con il cerchietto di Minnie in testa, segno che al rapper - nonostante la febbre - è tornata la voglia di scherzare. Pericolo scampato, ora non resta che andare a Sanremo (evitando pericolosi post).

Sanremo 2021, niente squalifica per Fedez e Francesca Michielin

Il video postato da Fedez - e rimosso dopo una manciata di minuti - poteva portare alla squalifica. Il regolamento del Festival, infatti, prevede che un brano in gara deve essere inedito e mai fruito. L'organizzazione e la direzione artistica, dopo un'attenta valutazione della vicenda, ha comunque deciso di non escludere il rapper e Francesca Michielin in quanto "la durata dell'interpretazione nel video risulta infatti essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sè il brano, che non può considerarsi diffuso e che mantiene quindi la caratteristica di novità richiesta dal regolamento della manifestazione".