Chiara Ferragni difende Fedez, Pio e Amedeo durissimi: "Quelli che fanno l'elemosina in Lamborghini"

"Noi non sappiamo proprio che è il dissing, tu sei il numero uno", così stanotte Pio e Amedeo, tra le storie Instagram, hanno ironizzato sulla piccata risposta di Fedez dopo il loro intervento ai Seat Music Awards, dove hanno tirato in ballo il rapper e la polemica che fece scoppiare al concerto del Primo Maggio accusando la Rai di censura. "La Rai è libera. Se sei in diretta nessuno ti ferma, non è che arrivano i bodyguard e ti cacciano dal palco, dai Federico!" hanno punzecchiato i due, e ancora: "Fa la polemica per i social, per vendere i prodotti, gli smalti, la valigia".

E dissing fu. Nel velenoso botta e risposta subentra anche Chiara Ferragni, che commentando il post di Trash Italiano ha risvegliato la furia dei comici foggiani: "Madonna che simpatici Pio e Amedeo. Simpatici come... Finite voi la frase". A finirla, oltre a centinaia di follower, Pio e Amedeo in persona: "Simpatici come quelli che si lanciano l'insalata nei supermercati di notte ridendo a crepapelle o come quelli che fanno l'elemosina sgommando col Lamborghini in faccia ai poveri? E come si fa a raggiungerlo questo livello di simpatia? Troppo divertente in effetti". Il commento di Pio e Amedeo è un chiaro riferimento ad alcune vicende che negli ultimi anni hanno visto protagonisti i Ferragnez, dalla festa organizzata al supermercato fino alle buste con i soldi donate in giro per Milano a bordo di una lussuosa auto. Ormai una battaglia senza esclusione di colpi.

"La Rai è libera", Fedez replica: "Attacco senza contraddittorio"

Il velenoso botta e risposta è iniziato ieri sera sul palco dell'Arena di Verona: "La Rai è libera - hanno detto Pio e Amedeo - Ci avevano detto che censuravate e invece no. Dietro c'erano tutti i dirigenti e nessuno si è permesso di chiederci cosa avremmo detto. Se uno va in diretta dice quello che pensa. Anche un altro avrebbe potuto fare così, senza suscitare tante polemiche". Il nome di Fedez lo fanno poco dopo e lui replica tra le storie Instagram: "Bello, una delle cose più belle viste in Rai, una grande installazione artistica. Nella rete in cui non vorrebbero che tu citassi i nomi dei politici perché non è presente il contraddittorio, ti ripulisci la coscienza ingaggiando due rivoluzionari anticonformisti, cercando di attaccare l'avversario senza contraddittorio. Bravi tutti. Mi è piaciuto. Bravi Pio e Amedeo. Spero di diventare un giorno un anticonformista, un antisistema come voi".