"Damiano chi?", la stoccata di De Sica (in perizoma) al leader dei Maneskin

Ciardulli, in arte Toni Brando. Così l'allora neanche quarantenne Christian De Sica si faceva chiamare nel film 'Compagni di scuola', regalando al pubblico che ancora oggi porta nel cuore quella che è senza alcun dubbio una delle migliori commedie firmate da Carlo Verdone, scene e battute indimenticabili.

Tra queste il siparietto in cui il cantante di 'Collant collant', fallito e ricoperto di debiti, si spoglia davanti ai suoi ex compagni di classe per dimostrare di non aver rubato i soldi misteriosamente spariti dalle tasche di Finocchiaro, interpretato dal mitico Angelo Bernabucci. De Sica restò in mutande, o meglio, in perizoma, molto simile a quello sfoggiato l'altra sera da Damiano David agli MTV Video Music Awards 2022, dove i Maneskin hanno incassato l'ennesimo successo internazionale per il video del brano 'I wanna be your slave'.

Il frontman della rockband ha mostrato un tornito e tonico lato b, evidenziato per forza di cose dal perizoma nero a vita alta, che ha fatto molto rumore sui social. De Sica, goliardicamente, è allora sceso in campo rispolverando la vecchia foto di scena diventata meme: "Damiano chi?! Toni Brando tutta la vita". I follower concordano: "Oltre al discorso di Prince hai anticipato anche questo".

Il post di Christian De Sica