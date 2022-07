"13 vite", il trailer del super film Prime Video di Ron Howard con Viggo Mortensen e Colin Farrell

Era l'inizio dell'estate 2018, quando la Thailandia e tutto il mondo rimasero col fiato sospeso per giorni, dopo che un'intera squadra di calcio di ragazzini thailandesi con il loro giovane allenatore rimase intrappolata in una grotta.

Ora, quella storia è stata trasposta in un film prodotto e distribuito da Prime Video: il titolo è Tredici Vite, a dirigerlo è il premio Oscar Ron Howard (che per noi sarà sempre Richie di Happy Days) e come protagonisti nei panni dei soccorritori ci sono due attori del calibro di Viggo Mortensen e Colin Farrell. Ecco tutte le informazioni su Thriteen Lives - Tredici Vite.

Quando esce 13 Vite su Amazon Prime

Il film sarà disponibile in streaming solo su Prime Video in tutto il mondo dal giorno venerdì 5 agosto.

La trama del film

Tredici Vite racconta l'incredibile storia vera dell'enorme impegno globale per salvare una squadra di calcio thailandese rimasta intrappolata nella grotta di Tham Luang durante un improvviso temporale.

Di fronte a difficoltà insormontabili, una squadra di sommozzatori tra i più abili ed esperti al mondo - gli unici in grado di percorrere un labirinto di angusti tunnel allagati - si unisce alle unità di soccorso thailandesi e a più di 10.000 volontari per tentare uno straziante salvataggio dei dodici ragazzi e del loro allenatore. Con una posta in gioco incredibilmente alta e sotto lo sguardo del mondo intero, il gruppo intraprende la sua immersione più impegnativa, mostrando la grandiosità dello spirito umano.

La scheda del film e il cast di 13 Lives

Diretto da: Ron Howard

Scritto da: William Nicholson

Una storia di: Don Macpherson e William Nicholson

Prodotto da: P.J. van Sandwijk, Gabrielle Tana, Karen Lunder, William M. Connor,

Brian Grazer, Ron Howard

Executive Producer: Jon Kuyper, Carolyn Marks Blackwood, Marie Savare,

Michael Lesslie, Aaron L. Gilbert, Jason Cloth

Con: Viggo Mortensen, Colin Farrell, Joel Edgerton, Tom Bateman, Paul Gleeson, Pattrakorn Tungsupakul, Tui Thiraphat Sajakul, James Teeradon Supapunpinyo, Sahajak Boonthanakit, Weir Sukollawat Kanaros

Genere: Drammatico

Il trailer di Tredici Vite

Prime Video ha pubblicato su YouTube l'emozionante trailer ufficiale di Tredici Vite