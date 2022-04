"Amma’s Way – Un abbraccio al mondo" è la storia di una leader umanitaria a livello globale

Diretto da Anna Agnelli, Amma’s Way – Un abbraccio al mondo si prepara ad arrivare al cinema il 2, 3 e 4 maggio. Il documentario racconta la vita e soprattutto la figura spirituale di Mata Amritanandamayi, leader umanitaria che con il suo celebre abbraccio è da anni esempio di amore, solidarietà e compassione.

Chi è Amma

Definita da molti Mahatma, proprio come Gandhi, Mata Amritanandamayi preferisce essere chiamata semplicemente “Amma”, la “mamma”. Nata nel 1953 a Parayakadavu (oggi ribattezzata Amritapuri in suo onore), nello stato del Kerala, in India, Mata mostra sin da piccola la sua vocazione alla spiritualità. Ogni giorno raccoglie bucce e scarti alimentari per portarli alle mucche e alle capre e, sulla strada principale del villaggio, s’imbatte negli abitanti più in pena. Vedendoli sofferenti, decide di abbracciarli.

“Non li vedo come uomini o donne. Non vedo nessuno diverso da me stessa. Un continuo flusso di amore scorre da me verso tutta la creazione. Questa è la mia innata natura. Il dovere di un medico è di curare i pazienti. Allo stesso modo il mio dovere è consolare chi soffre”.

Proprio l’abbraccio diventerà il suo simbolo, definito dai suoi discepoli un “darshan”, una vera e propria connessione col sacro. Di fronte all’estrema sofferenza e alla povertà altrui, Amritanandamayi decide di dedicare la sua vita alla spiritualità, all’aiuto del prossimo, indipendentemente che egli sia indù, musulmano, cristiano o non credente: la sua religione è “l’amore”. Non chiede infatti particolari rituali: il suo semplice gesto crea un legame sincero e profondo con i bisognosi. “Amma” diventa così una leader spirituale famosa in tutto il mondo: accoglierà fra le sue braccia oltre 39 milioni di persone in 35 anni di impegno umanitario senza neanche un singolo giorno di sosta. E la sua grandezza va ben oltre l’iconico abbraccio di benedizione: nel 1981 Amma fonda Mata Amritanandamayi Math (MAM), organizzazione internazionale impegnata - con la rete di progetti ETW (Embracing The World) - in prima linea in attività spirituali e non solo, in sei continenti. Le incredibili iniziative umanitarie di Amma vanno dalla costruzione dell’ospedale più grande di tutta l’India alla fondazione di un’università, dalla lotta sul campo per l’emancipazione della donna all’eco-sostenibilità e la difesa dell’ambiente fino all’assistenza economica, sanitaria, di riparo e soccorso a tutte le popolazioni colpite da disastri naturali. La forza della figura di Amma si vede insomma nelle strutture e organizzazioni che realizza tanto quanto nell’impatto spirituale che esercita in tutto il mondo da oltre 45 anni.

Il trailer

Il racconto di una realtà sempre più grande

Amma’s Way – Un abbraccio al mondo riesce a riassumere in un tempo limitato la grandezza di quella che è probabilmente la leader spirituale più amata al mondo. Il documentario di Anna Agnelli è infatti intelligentemente diviso in due parti ideali: se inizialmente viene dato grande spazio alla descrizione del sentimento, dell’amore e della spiritualità che Amma ispira nei suoi ammiratori, lasciando forse lo spettatore un po’ sbigottito di fronte a un mondo così distante, nella seconda parte viene fuori quella che è l’importanza globale della sua figura. Gli interventi di Swami Amritaswarupananda Puri, Swamini Krishnamrita Prana, Swamini Amritajyoti Prana, Swami Shubamritananda Puri, Swami Shantamritananda Puri, la dottoressa Bhavani Rao, l’ex nuotatore olimpico finlandese Matti Rajakyla (Akhilesh), il ricercatore Sreeram Kongeseri e di tanti altri sono un’immersione nel momento del contatto con la “madre” spirituale, una sorta di tentativo di esprimere a parole la forza del suo abbraccio, che assume ancora più valore oggi, in un periodo dove il contatto fisico è messo a dura prova dalla pandemia. Successivamente – come detto – viene dedicato più spazio all’Amma oltre l’iconico abbraccio, ossia l’Amma impegnata a livello umanitario con iniziative solidali enormi e distribuite in tutto il mondo, dall’India all’Australia e alla Svizzera. Soprattutto per chi non la conosce, il peso della figura di Amma si dimostra grandissimo a livello globale, in una lotta per la pace che va ben oltre i confini geografici, religiosi e umani.

Lasciando l’unico (piccolo) rimpianto di non scoprire di più sull’infanzia e l’adolescenza di Amma, sul “viaggio” che l’ha portata a essere una delle leader spirituali e umanitarie più importanti, Amma’s Way – Un abbraccio al mondo è dunque un interessantissimo documentario per conoscere l’importanza di Mata Amritanandamayi e la realtà che gira intorno alla sua figura.

VOTO: 6,5