Butcher’s Crossing: Nicholas Cage spietato cacciatore di bisonti in un western

Nicholas Cage si cala nei panni di un cacciatore di bufali ossessionato dall’impresa di realizzare la più grande battuta di caccia che si sia mai vista nel west e trascina con sé tre compagni di sventura tra cui un giovane impaziente di conoscere la vera vita. Insieme a Cage nei panni di Miller, nel cast di Butcher’s Crossing diretto da Gabe Polski troviamo: Fred Hechinger (Will Andrews), Rachel Keller (Francine), Jeremy Bob (Fred) e Paul Raci (Mc Donald).

Butcher’s Crossing, la trama

E’ il 1874 e Will Andrews, ragazzo di buona famiglia, figlio di un pastore e studente di Harward, lascia le comodità di Boston per scoprire il grande west e tuffarsi in una vita che crede più autentica. Quando arriva a Butcher’s Crossing, in Arizona, ha le idee chiare e chiede di unirsi alle battute di caccia ai bisonti, attività in quel momento straordinariamente proficua, ma faticosa e molto pericolosa.

Nessuno però vuole un ‘pivello’ che appesantisca il già pesante lavoro e Fred trova solo una squadra di cacciatori disposta ad accoglierlo. In cambio dei soldi necessari alla spedizione solo un uomo accetta di prenderlo con sé. Lui è Miller, uno che lavora da solo ed è letteralmente ossessionato dall’idea di organizzare una spedizione per ritrovare una valle, tra le montagne del Colorado, in cui anni prima si era imbattuto in una sterminata mandria di bufali, la più grande mai vista.

Il luogo è impervio e nascosto tra le vette, ma Miller cova il sogno di condurre la più grande caccia al bufalo mai vista e per riuscirci trascina con sé, oltre all’ingenuo Will, un anziano cacciatore e uno scuoiatore recalcitrante ma che ha bisogno di soldi. Una volta partiti per il rischioso viaggio quella che doveva essere una spedizione di un paio di settimane si trasforma in una terribile esperienza che dura mesi e al ritorno, per chi ha avuto la fortuna di ritornare, lo sguardo sulla vita non sarà più lo stesso.

Butcher’s Crossing, un western crudo e apro come il suo protagonista

La forza di Burcher’s Crossing, oltre al fatto di ispirarsi a un grande romanzo che gli regala una storia potente, è tutta nel suo protagonista. Non il giovane Will, ingenuo ragazzo figlio di buona famiglia arrivato nel west con la curiosità ignorante di chi, annoiato, vuole un diversivo nascondendosi dietro l’inquietudine esistenziale.

No, il vero protagonista del film è il terribile Miller, il capo spedizione ossessionato dallo sterminio dei bufali, che devono diventare la sua carta da giocare per firmare un’impresa memorabile, di cui al villaggio si parlerà per molti anni a venire.

Miller è l’incarnazione di quello che una vita selvaggia, tra pericoli e precarietà, può fare all’animo di un uomo. L’ossessione di questo cacciatore diventa più crudele, irrazionale e inarrestabile man mano che uccide e scuoia decine e decine di capi di bestiame, fino a trasformarsi in delirio e perdita del senso della realtà e del pericolo.

Miller si sente onnipotente mentre annienta creature la cui esistenza è fondamentale per l’equilibrio dell’ecosistema. Lo fa per i soldi, ma sopratutto per la gloria, per la necessità di essere conosciuto e temuto.

La forza con cui viene tratteggiato questo personaggio è la nota più interessante e coinvolgente di un film confezionato comunque senza pecche e quindi capace di regalare un’ora e mezzo di intrattenimento agli amanti delle grandi avventure.

Al confronto del personaggio di Nicholas Cage gli altri protagonisti, a iniziare da Will, inevitabilmente sbiadiscono, e anche l’afflato ambientalista sotteso all’opera di Polski rimane un po’ troppo in secondo piano, uscendo dall’ombra e dalle intenzioni sottese solo sui titoli di coda.

Voto: 7