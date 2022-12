Fairytale di Aleksandr Sokurov: una bellissima (e ironica) allegoria sulle storture del potere

Presentato in concorso all’ultimo Festival di Locarno, arriva il 22 dicembre nei cinema italiani l’ultimo film di Aleksandr Sokurov, cineasta russo premiato ed apprezzato da critica e pubblico che questa volta propone un’opera piena di originalità, costruita con materiale d’archivio lavorato e trasportato in un’ambientazione del tutto diversa dall’originale, addirittura metafisica. Un’opera in cui il cinema assorbe e rimanda al pubblico suggestioni diverse e si fonde con altre forme di arte, a iniziare dalla pittura e dall’architettura, per proporre una originale riflessione sul potere, sulle sue miserie e le sue folli ossessioni. Il film è girato in più lingue, ognuna per ogni personaggio protagonista, e uscirà in originale con i sottotitoli in italiano.

Fairytale: la trama

Ci sono Hitler, Stalin, Mussolini e Churchill in Purgatorio… No, non è il classico inizio di una barzelletta vecchio stampo, ma la premessa di Fairytale, la nuova opera del regista russo Aleksandr Sokurov che mette in scena un incredibile incontro – confronto tra i tiranni e i leader che hanno deciso le sorti della seconda guerra mondiale e dunque del ‘900 e di ciò che è venuto dopo. I grandi uomini di potere del secolo scorso più uno precedente e che per tutti è un’ispirazione (Napoleone) riflettono, litigano, si prendono in giro, si pavoneggiano, ripercorrono i propri passi e ripropongono le loro idee e ideologie, mentre sono lì alle prese con i dubbi sul loro destino eterno, in attesa di sapere se per loro si apriranno le porte del paradiso o quelle dell’inferno.

Fairytale: una bellissima (e ironica) allegoria sulle storture del potere

Settantotto minuti di visioni, allucinazioni e ossessioni del potere, messi in scena facendo parlare direttamente gli uomini che, nel corso della storia contemporanea, ne hanno incarnato gli istinti e le azioni peggiori.

Fairytale di Aleksander Sokurov è un film potente e affascinante per molte ragioni. Innanzitutto per l’idea di farci raccontare la follia dei tiranni da loro stessi, riproponendo le loro parole realmente pronunciate quando nazioni intere erano adoranti ai loro piedi. I materiali di archivio utilizzati per ‘riportare in vita’ i fantasmi che ancora oggi tornano periodicamente a tormentare l’Europa e il mondo, sono autentici, non lavorati attraverso il deep fake o altri strumenti di intelligenza artificiale. Quello che vediamo scorrere sullo schermo, realizzato attraverso un’opera di montaggio, decontestualizzazione e ricontestualizzazione è materiale reale. I tiranni che ascoltiamo parlare, ordinare, beffarsi l’uno dell’altro, sono reali, usciti direttamente dagli angoli più bui del ventesimo secolo.

L’idea di un’affollata sala d’aspetto in cui criminali, tiranni, uomini che hanno deciso le sorti del mondo attendono l’estremo giudizio sulla loro opera, dando qualche segno di impazienza più che di ansia, ma nessuno di pentimento e continuando in purgatorio ad alimentare i pensieri e i discorsi che hanno portato il mondo sul baratro è una premessa geniale che viene sviluppata in modo brillante.

Nell’opera di Sokurov c’è denuncia e ironia: i protagonisti sono impenitenti, ottusi e incapaci di autocritica e anche di un contatto con la realtà e con le conseguenze dei loro pensieri e delle loro azioni. Rappresentano la faccia oscura del potere, alimentata e resa onnipotente e delirante da quello tsunami che è l’acclamazione acritica di folle in cerca di padroni, dell’uomo della provvidenza a cui delegare ogni impegno e ogni responsabilità, vendendogli la propria anima e quella del proprio paese.

Fairytale è anche un film che assorbe, rilegge e ripropone ispirazioni tante ispirazioni diverse dalla storia della cultura letteraria e artistica: non si contano le citazioni e le suggestioni, più o meno dirette, che lo spettatore può divertirsi a scoprire: dalla più evidente e principale, quella della Divina Commedia dantesca alle tante sparse qua e là: da Mantegna a Goya a moltissime altre.

Voto:7,5